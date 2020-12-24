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健檢做對了嗎？指數正常不一定沒病　醫師：客制化健檢才有保障

▲▼「高階健檢諮詢門診」，可由醫師提供民眾全方位的諮詢與建議，打造一套適合自己的檢查項目。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼「高階健檢諮詢門診」，可由醫師提供民眾全方位的諮詢與建議，打造一套適合自己的檢查項目。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

28歲陳姓女子因父親罹患大腸癌，且家族有其他癌症病史，憂心自己也可能有罹患癌症的可能，於是前往腸胃內科門診詢問，期盼透過醫師專業的評估與分析，選擇最適合的健檢方案。門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，健康意識抬頭，健檢項目琳瑯滿目，各有特色，如何利用有限的資源，為自己規畫一個「適合」的健康檢查，做為一個健康的投資者，是必須要有的觀念。

▲▼「高階健檢諮詢門診」，可由醫師提供民眾全方位的諮詢與建議，打造一套適合自己的檢查項目。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫生！我每年都有做公司的健康檢查，為什麼現在才發現自己得了肝癌？類似這樣的新聞事件，每隔一段時間，就會出現在各大報章雜誌，偶而，也會在診間聽到這樣的抱怨，醫師表示，在門診裡常遇到的是過於仰賴肝功能指數的病人，等到身體不適，做檢查時，才發現肝腫瘤已大到無法處理，很多人認為肝功能指數（GOT、GPT值）正常，就代表肝臟完全沒有問題。但事實上，很多肝臟疾病，並不一定反映在GOT與GPT指數上。另外，有些民眾看到自己的健檢報告「滿江紅」，以為自己得了不治之症，每天因此憂鬱苦惱，廢寢忘食。有鑒於此，為了提供民眾更詳盡的諮詢，門諾醫院自本月起開設「高階健檢諮詢門診」，由醫師提供民眾全方位的諮詢與建議，打造一套適合自己的檢查項目。
 
戎伯岩表示，隨著健康意識的抬頭，除了醫療院所提供的健檢項目，各種健康檢查中心如雨後春筍般竄出，從一般的檢查項目到高端的特別檢查，選擇項目多且各有特色，甚至有些人以為越貴越好或是檢查項目越多越好，但其實花得多、做得多，真的做對了嗎？民眾首先還是必須釐清自己健檢的目的，畢竟健檢是為了揪出體內的淺在病症，以達早期發現早期治療的目的，千萬不要因人云亦云，或是因為受到誇大的廣告宣傳而跟風，因為各項檢查其實都有極限，也沒有一種儀器是可以檢查出所有的疾病，建議民眾可依個人病史、生活習慣、家族史等方向與醫師分享、討論，最後由醫師給予建議，規劃各階段可進行的健檢項目。

▲▼「高階健檢諮詢門診」，可由醫師提供民眾全方位的諮詢與建議，打造一套適合自己的檢查項目。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
再高端的檢查儀器，還是有極限，也並非檢查結果OK，身體就一定不會有疾病，而多久做一次健康檢查並沒有一定的標準，醫師說主要還是依個人的身體狀況而定。以40歲以上的成年人來說，如果平常有運動習慣，可以4至5年做一次健檢；但若有不良生活習慣，像是抽菸、酗酒，就可能要每年做一次健康檢查。一般來說，40歲以上未滿65歲者，建議至少每2至3年接受一次檢查，如發現有高風險因子則繼續追蹤，而年滿65歲以上者則應每年做一次健康檢查。40歲以下者，建議可從基本的健康檢查項目開始做起，如果有家族病史或是不良生活習慣，則可檢測該相關項目，以確保自身的健康狀態。

►我沒有遲到，是時間遲到了！
 

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