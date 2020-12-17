花蓮幸福看得見！施政滿意度2度得佳績　幸福指數高達90.2%

▲▼艾普羅民調中心調查，花蓮縣長及縣府團隊施政滿意度高達85%以上，幸福感、幸福指數更高達90.2%。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

打造幸福花蓮城看得見！艾普羅民調中心針對花蓮縣今年度施政滿意度民意調查結果，縣長及縣府團隊施政滿意度高達85%以上，縣府各局處施政滿意度平均超過八成，而幸福感、幸福指數更高達90.2%，繼「縣市幸福指數大調查」花蓮施政滿意度勇奪全國第四及非六都第二佳績後，再度驗證花蓮鄉親幸福有感。

徐榛蔚感謝縣民支持縣府團隊施政，並將榮耀歸於全體縣民，更感謝縣議員、十三鄉鎮市地方政府、民意代表、基層村里長一路的支持與鞭策，即時反應民眾所需及所困，讓縣府團隊戮力執行各公共建設，讓花蓮更加進步、繁榮，並讓施政貼近人心。花蓮近年來在縣府各局處同仁攜手合作下，已奠定地方發展的深厚基礎，未來會更加戮力推展各項縣政，與鄉親一起打拚，共同打造生活機能便利、更適宜居住的幸福城市。

經艾普羅行銷市場研究股份有限公司調查顯示，花蓮縣長／縣府團隊滿意度中，縣長施政、縣府團隊、縣府為民服務及縣府清廉程度等四大構面滿意度突破八成以上；各局處施政滿意度中，健康衛生醫療、治安、行銷農特產、觀光休閒產業及教育等五大構面滿意度突破八成以上，顯見施政有感。值得一提的是，最需加強改善的施政項目為交通（27.2%），顯示交通不便深刻影響鄉親們的生活，也反映民眾對於安全回家的路及環島高速路網殷切期盼。

此次為花蓮縣今年施政滿意度第2次民意調查，以設籍在花蓮縣、年滿20歲的縣民為受訪對象，調查時間為109年11月20日至22日，共3天。調查採用電腦輔助電話調查系統進行，共計完成有效樣本數1111份，在95%信心水準下，抽樣誤差為± 2.9個百分點。

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