崑山科大聖誕點燈慶佳節　校友總會送出Gogoro電動車掀高潮

▲崑山科技大學學生會，23日晚上在圖書館前廣場舉行聖誕點燈儀式，吸引師生同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕佳節將至，崑山科技大學學生會延續往年慣例，23日晚上在圖書館前廣場舉行聖誕點燈儀式，現場佈置接近4米高的粉色系聖誕樹和大型聖誕造景，結合飄雪設計和絢麗的燈光秀，吸引師生同樂。

為促進校友熱絡交流、凝聚共識，崑大校友總會同時舉辦抽獎活動，場面溫馨又熱鬧，讓大家在寒冬中感受到滿滿溫暖。

崑大學生會舉辦聖誕節點燈儀式，安排魔術社、韓舞社、歌弦社和童軍社等社團帶來精彩表演，此次造景有別於往年，學生會集合各社團共同製作彩繪燈籠，吊掛於圖書館廣場上空，每盞燈籠都充滿著學生的希望和祝福，燈籠和聖誕造景的金色光芒讓寒冷的冬夜裡顯得溫馨又浪漫，粉色系聖誕樹圍繞五彩燈泡，吸引師生搶著合影。今年活動更聯合校友總會舉辦抽獎活動，送出掃地機器人和Gogoro VIVA電動機車，氣氛歡騰。

為歡慶佳節，校友總會許幸娟總會長鼓勵在校學生參加校友總會贊助會員，首次優惠贊助會員，享有參加摸彩活動，凡在校贊助會員，皆能獲得抽獎機會，共送出Gogoro VIVA電動機車一臺、SWITCH主機健身環2組，獎品總價值近9萬元，校友總會曾澎英秘書長、自信媚力美學館李燕瑟董事長更各別加碼6000元獎金，掀起活動高潮。

資管系四年級陳同學當晚甫加入校友總會，便成為全場唯一的幸運兒，帶走價值6萬元的電動車，興奮之情溢於言表，他也感謝校友總會提供不少資源，讓他加入後能獲益良多。

學生會會長陳慧君表示：「今年活動多了許多小巧思，除了抽獎活動外，各社團成員也一同製作裝飾燈籠，目的是希望參與的師生能一同感受聖誕節的溫暖和歡樂氣氛，學生會未來也會積極規劃各項活動，期許點燈儀式一年比一年更盛大精彩。」粉色聖誕樹於24及25日晚上6點、7點、8點三個時段進行飄雪，除了圖書館廣場外，空設廣場、學生宿舍等地點也都布置了各式聖誕造景，讓大家一同感受濃濃的聖誕氛圍。

活動相當熱鬧，崑大李天祥校長、校友總會曾澎英秘書長、常務理事吳玉美、監事李燕瑟及校友總會會務幹部、學長學姊與在校師生逾百人一同參加晚會，場面溫馨熱鬧。崑山科技大學校友總會成立於民國88年，近年陸續成立北北基、嘉嘉雲分會，創校55周年以來，畢業校友遍佈全國約15萬人，目前已有近千名校友加入校友總會，期待凝聚更多校友，傳承母校校訓的精神，共同為社會服務。

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