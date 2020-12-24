致力研發癌症新療法　中研院吳漢忠獲選美國國家發明家學院院士

▲吳漢忠獲選美國國家發明家學院院士。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠今年12月獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」新科院士（NAI Fellow）。吳漢忠表示，「創新基礎研究是我國在生技醫藥領域發展上重要的一環，很感謝中央研究院提供優質的研究環境，讓我們可以不斷追求卓越」。

中研院指出，吳漢忠熱衷於研究工作，除致力癌症及傳染病新療法的研發外，也長期著重基礎及轉譯醫學研究。其研究興趣在於尋找新的腫瘤抗原及開發新穎藥物傳輸系統應用於腫瘤的分子影像與治療。他發展出一套噬菌體顯現法(Phage display)來尋找特殊表現受體，用於產生全人抗體，並鑑定多種腫瘤標靶胜肽。

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投入研究工作至今，吳漢忠已發表超過110篇國際期刊論文、獲得66項專利技術，其中更有20項技術已成功授權予生技公司、7項技術正進行臨床試驗或上市銷售、7項專利正進行前臨床試驗。吳漢忠的研究成果不僅在基礎研究和應用科學上具重要價值，也為台灣及全球的生技醫藥產業及藥物開發帶來實質貢獻，其創新研究成果更是在國際上受到肯定。

中研院提到，美國國家發明家學院每年都會選出百位新科院士，以表彰在促進生活品質、經濟發展和社會福利發展上具傑出貢獻且在研究發明上展現創新精神的科學家與發明家。目前全球共有1,403名NAI院士來自250間頂尖學術機構、政府及非營利研究組織，並共計擁有超過42,700項美國專利。

迄今中研院有12位院士獲頒此項殊榮，包括，廖俊智院長、翁啟惠前院長、劉扶東副院長、錢煦院士、朱經武院士、李文華院士、李澤元院士、范良士院士、張懋中院士、莊炳湟院士、楊泮池院士、盧志遠院士及錢煦院士。

今年美國國家發明家學院選出175名新科院士，共計擁有約4,700項美國專利。台灣本次名單同獲榮銜的還有國立交通大學國際長暨電子工程系特聘教授陳冠能，並訂於明年6月7日至9日在美國佛羅里達州舉行頒獎典禮。

