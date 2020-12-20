2021漁業月曆遭疑「軟絲、花枝都搞錯」　漁業署4聲明：並無違誤

▲漁業署推出2021年漁業月曆遭疑錯誤百出。（圖／翻攝臺灣永續鱻漁發展協會臉書）



記者許展溢／台北報導

漁業署推出2021年漁業月曆，不過，社團法人臺灣永續鱻漁發展協會在臉書發文提到，身為我國最高漁業專業機關卻出現錯誤。漁業署聲明，此次採手繪意象表達，並注意科學與藝術質感，改變過去幾年實體拍攝圖鑑方式。該月曆魚名等相關文字及魚類原圖，參考自中央研究院教授邵廣昭等國內11位魚類相關學者專家所編，漁業署2015年刊印之「台灣常見經濟性水產動植物圖鑑」。月曆內容並請專家協助完稿鑑定後刊印，針對此事和邵廣昭確認「並無違誤」。

臺灣永續鱻漁發展協會點出月曆中的清蒸花市仔，怎麼不寫清蒸螃蟹就好。還有日本竹莢魚寫成「藍圓鰺（硬尾）」、到底想畫青魽還是紅魽？和軟絲、花枝也搞錯。漁業署對此聲明以下四點：

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▲▼漁業署表示，月曆內容請專家協助完稿鑑定後刊印，確認後「並無違誤」。（圖／翻攝臺灣永續鱻漁發展協會臉書）



一、日本竹筴魚（學名：Trachurus japanicus（應斜體表示）, 巴攏等）與藍圓鰺（學名：Decapterus maruadsi（應斜體表示）, 硬尾等）外觀相像，月曆係手繪示意圖，藍圓鰺披鱗仍以尾段為主，最大差異仍為尾部為淡黃色，但日本竹莢魚非淡黃色。

二、鰤魚係日本名為青甘，國內產量少，但月曆所示中文杜氏鰤（學名：Seriola dumerili（應斜體表示）指的是紅甘（俗名），國內產量較多，未有誤植。

三、有關「清蒸花市仔」係強調銹斑蟳（俗名花市仔）之料理方式。

四、因烏賊類對應種類甚多，體色亦會隨環境所在變動，日本無針烏賊（學名：Sepiella japonica（應斜體表示）, 花枝），體色偏深褐色，但以原圖鑑轉原圖為手繪圖。萊氏擬烏賊（學名：Sepioteuthis lessoniana（應斜體表示）, 軟絲）背部有條紋，頭部則無，因背部手繪用色近似虎斑，誤解為另一種類，未來將更加注意配色。

▲▼漁業署指出，月曆內容是參考「台灣常見經濟性水產動植物圖鑑」。（圖／翻攝臺灣永續鱻漁發展協會臉書）



漁業署強調，感謝外界對漁業月曆之指教，顯示國人對漁業的重視與食魚教育的重要性。由於初次嘗試以手繪方式呈現，頗受好評。後續將更精進品質並持續推動食魚教育，讓國人享用安全、衛生及健康的漁產品。也希望用謾罵的方式表達意見的人士，到此為止，不要再降低自身的格調。