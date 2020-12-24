曾去「餐廳」不用公開！　指揮中心2張圖說明「個案足跡公布原則」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今下午舉行臨時記者會，會中特別說明確診診疫調流程，說明足跡公開和不公開原則，只要是具有隱私性地點就不會公佈，主要是接觸對象可以確定的，如果是開放性地點，包括百貨公司、賣場和長途交通工具，才會公開。

近日紐西蘭籍機師足跡公布爆出爭議，外界認為指揮中心公布不夠確實，紛紛出來爆料其他未公布餐廳等地點。對此，預防醫學辦公室蘇家彬防疫醫師今也特別說明，個案調查、接觸者追蹤流程，接獲通知確診個案後，會用訪問方式去調查個案發病14天起到隔離間的接觸者和可能接觸對象，匡列後會分類，有明確接觸史的，例如家人，就會直接匡列。

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▲個案活動公布考慮原則。（圖／指揮中心提供）

而在職場方面，不清楚接觸過程，就會到現場做疫調，訪問接觸者，如果有到公共場所，沒辦法掌握特別對象，才會公布地點。另外，針對公共場所是否公開也有分類，其中餐廳就算在不公開分類。

蘇家彬說明，具有隱私性，特定人士才可進入的，例人家庭、私人聚會場所，半開放性如職場、學校、醫院、診所和旅館，開放性如餐廳、健身房等可做實聯制的場所，照規定都不會公開，因為比較好掌握接觸者。

針對公開地點，就是開放性，非特定對象都可進入的，包括百貨公司、賣場、長途交通工具，考量無法掌握接觸者，就會公開足跡。

▲個案調查接觸追蹤流程。（圖／指揮中心提供）