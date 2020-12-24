川普否決「挺台抗中」國防授權法案　國會下周重新表決

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

內含挺台抗中聲明的2021年國防授權法案，今天遭到美國總統川普行使否決權退回眾議院。眾院預計28日加開院會重新表決，參院也預計29日集會討論。

川普曾多次透過推特表達將否決2021財政年度國防授權法案。在法案送抵白宮10天後，川普今天正式行使否決權，將法案退回提案的眾議院。

川普在聲明中表示，這項法案未能包括關鍵的國家安全措施，所載條款不尊重美國退伍軍人與軍事歷史，並且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸，這是給予中國與俄羅斯的「禮物」。

川普也重申對法案未針對「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條作出修改不滿。他指出，這項條款促進外國虛假訊息在網路散播，對美國國家安全與選舉完整性帶來嚴重威脅，必須廢除。

230條款主要是給予網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容免責，並允許進行內容審查。

眾院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）發出聲明表示，川普否決國防授權法案明確表明不關心美國軍人與眷屬，剝奪聯邦僱員的育兒假福利，必要軍事建設項目將無法如期推動。這項法案在國會獲得壓倒性支持，相信國會會推翻這一有害的否決權。

根據規定，在總統行使否決權後，國會若重新表決，並以2/3以上絕對多數在參眾兩院通過法案，就得以推翻總統否決權，讓法案生效。

目前眾議院計劃於28日加開院會進行投票，參議院則預計在29日集會。

國防授權法案日前分別於8日在眾議院以335票贊成、78票反對，與11日於參議院以83票贊同、14票反對的壓倒性票數通過，顯示法案獲得跨黨派國會議員的廣泛支持。國會重新投票結果有機會推翻川普的否決。

國防授權法案攸關高達7400億美元的國防年度預算，也包含挺台抗中聲明。法案內容包括重申協助台灣維持足夠自我防衛能力、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，並建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），強化美國在印太防禦能力，嚇阻中國。