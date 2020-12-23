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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜：下週遍地開花

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委今晚為食安守夜，準備夜宿立法院備戰24日表決日。國民黨主席江啟臣表示，下週開始展開第二階段公投連署，遍地開花，直接訴求民意，要人民自己做主，這才是真的民主。

江啟臣表示，黨團所有委員在此為食安守夜，因為國民黨是一個負責任的政黨，當今天政府講出有疫情，為了民眾安危，停止集會動員，但是所有委員仍然堅守要守夜的承諾。

「民進黨不會顧你的安危與健康，需要政府幹什麼？」江啟臣抨擊，現在的蔡政府，選前說一套，選後做不到，永遠的雙重標準，別人不可以，自己做都可以都對，「我們通通不能質疑，一質疑就查水表、法辦 」。

江啟臣說，關於萊豬進口這件事，民眾要的很簡單，為什麼此時倉促一紙行政命令就開放萊豬，至今不願意說清楚，要總統蔡英文到國會報告說明，蔡英文也不要，「我找他辯論至今她沒有回覆」，藐視在野黨，瞧不起在野黨，連講都不願意講。

江啟臣說，國家只有一個，國家是人民的，人民不健康，有什麼國家利益可言？蔡英文老是說開放萊豬進口是為了國家整體利益，人民不健康，遑論國家利益？捍衛人民健康才是捍衛國家利益。

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣帶領立委燭光祈福。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣帶領立委燭光祈福。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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