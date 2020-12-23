蔣萬安抨擊萊豬進口「就只有騙」：民進黨不要只有黨意！

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨立委今晚為食安守夜，準備夜宿立法院備戰24日表決日。國民黨立委蔣萬安23日晚間在反萊豬晚會致詞抨擊，民進黨政府面對萊豬議題，從上到下、過去到今天，就只有一個字「騙」，就是欺騙人民、謊話連篇，呼籲民眾今晚告訴你選區的綠委，明天就要進行萊豬表決，要求他們投反對票，民進黨心中要有人民，不要只有黨意。

蔣萬安說，民進黨開放萊豬進口稱有國際標準， 全球許多國家包括歐盟、中國，以及俄羅斯等國都禁止使用萊克多巴胺，今天行政院從上到下，包含行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲，他們都說有訂安全容許量，所以安全無虞、可以安心。

蔣萬安質問，如果真的安全無虞，為什麼教育部第一時間阻擋萊豬進校園？國防部也說軍人暫時不能食用、教育部體育署也說國手不可以吃，甚至現在國內豬農也還禁止使用萊劑，明知對人體有害，政府仍要強行進口。

他強調，人民卑微要求標示萊劑，但政府只標產地、不標萊劑，讓人民無法辨識，無法選擇吃或不吃，但所有官員都呼攏大家，有100多種動物用藥，無法每種都標，但145種用藥就只有萊客多巴胺在國內是禁藥。

再者，蔣萬安說，政府稱如果標萊劑，會被貿易歧視、製造貿易障礙，但歐盟等其他國家是全面禁止進口萊豬，他們都沒有被告上WTO，沒有被認為違反貿易障礙、貿易歧視，甚至美國為了外銷到這些市場，使用萊劑畜牧場從過去8成掉到2成使用萊劑。

他表示，說穿了這件事就是，民進黨政府一再說謊、欺騙人民、謊話連篇、打壓言論，從今晚開始每個朋友，告訴你選區的綠委，明天就要進行萊豬表決，要求他們投反對票，再次告訴蘇貞昌，騙神明完不要騙人民，別人不要吃的東西台灣人也不要吃，倒數最後幾個小時就要進行萊豬進口表決，呼籲民進黨立委，心中要有人民，不要只有黨意。

藍營反萊豬晚會包括黨籍立委江啟臣、林為洲、林奕華、楊瓊瓔、萬美玲、蔣萬安、鄭麗文皆輪流上台發言，前榮總醫師蘇偉碩也預計在下午9點到場發聲。

▼國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，蔣萬安發言。（圖／記者林敬旻攝）



