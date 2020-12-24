快篩長棉棒插鼻孔影片曝光　何志偉：我會戴好口罩回立院投票

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委何志偉23日於民進黨中執會後，自爆身體不適「頭暈、喉嚨腫」，已赴台北聯合醫院進行病毒篩檢，如今採檢照片和影片也曝光。對於網友質疑何志偉想藉此逃避24日立法院表決9項美豬美牛行政命令，何志偉強調，會戴好口罩回立法院投票。

何志偉表示，抱歉讓大家擔心了，昨天接受快篩後一直在家休養，喝了一碗熱湯，泡了個熱水澡，感覺有精神多了，在這個非常時期大家對自己的身體狀況都必需小心一點，維持台灣防疫的成果要靠大家步步為營才行。

何志偉透露，今天早上身體狀況恢復良好，也查詢相關規定，確認自己不需要繼續在家隔離，一早也跟民進黨團總召柯建銘回報，「我會戴好口罩回立院參與投票，不會錯過這個盡責的機會。讓大家擔心了，氣溫濕冷，大家務必注意保暖」。

何志偉做的是流感快篩，首先鼻咽採樣，以長型棉棒從鼻孔水平深入鼻咽採樣，過程中會稍有不適，接著是口咽採樣，以較粗的棉棒套件請患者張口以採集咽喉處的檢體。採樣完成後，滴入流感快篩試紙區塊，約15分鐘後即可判斷是否感染流感。

何志偉在臉書釋出一段快篩影片，從影片中可以看到，醫護人員將長眠棒以水平方式深入何志偉的鼻孔採樣，何志偉表情一度相當不適。為避免誤會，何志偉特別說明，進行檢測時，需要把口罩拉一半下來，摀著嘴巴以免咳嗽產生飛沫傳播。

▼何志偉快篩。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）