仰頭採檢照曝！　何志偉體溫35.5度、手腳冰冷：懷疑間接接觸機師

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨立委何志偉23日於民進黨中執會後，自爆身體不適「頭暈、喉嚨腫」，已赴台北聯合醫院進行病毒篩檢，如今採檢照片也曝光。他說，高度懷疑和紐西蘭籍確診機師間接接觸，「我真的希望是感冒，我真的是雙手合十在拜託。」他也強調在中執會上全程戴口罩，應無飛沫傳染可能，「如果怎麼了，我會非常非常自責。」

▲何志偉戴上綠色口罩，仰頭接受鼻咽採檢。（圖／東森新聞）

何志偉在臉書表示，「因為我覺得有點頭暈，喉嚨有點腫腫的，很不舒服。也許是最近太忙碌，晚上經常熬夜導致的，也許是別的原因，總之我覺得應該趕快就診。」他指出，會盡可能自我管理避免接觸他人，希望篩檢是陰性的，不要拖累其他人，也向所有的醫護和防疫人員致敬，「你們辛苦了。」

▼何志偉強調，在中執會全程戴口罩，且戴得很標準。（圖／東森新聞）

何志偉後來也補充留言，「自行測量體溫35.5度，手腳冰冷。紐西蘭籍機師的活動範圍就在我選區，謹慎以對是我對台灣防疫負責的態度。」

何志偉的篩檢照也曝光，他戴上綠色口罩，仰頭接受鼻咽採檢。他接受《東森新聞》訪問說，確診機師出沒的地方、路徑，大部分都是在他的選區，「我高度懷疑我可能有間接跟他接觸到」，可能心理作用還是怎麼樣，反正喉嚨不舒服的感覺又大幅度提升，他覺得要對自己、選區和整個防疫負責，因此趕快去篩檢。

何志偉也強調，在中執會全程戴口罩，且戴得很標準，所以應該沒有任何飛沫傳染的可能，「如果怎麼了，我會非常非常自責。」他說，真的希望只是感冒，「我真的是雙手合十在拜託。」

▲▼何志偉希望只是感冒而已。（圖／翻攝何志偉臉書）