　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

閃萊豬表決？　何志偉：身體狀況允許不會缺席

▲▼何志偉曝自己去醫院做病毒篩檢。（圖／取自何志偉臉書）

▲何志偉曝自己去醫院做病毒篩檢。（圖／取自何志偉臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委何志偉23日於民進黨中執會後，在臉書自爆身體不適「頭暈、喉嚨腫」已赴台北聯合醫院進行病毒篩檢。對此，有不少網友質疑何志偉想藉此逃避24日的萊豬行政命令表決，而何志偉晚間接受媒體訪問表示，會盡該盡的義務，仍會去立法院投票。

何志偉晚間受訪表示，自己並不屬於要自我隔離的範圍，但為了保險起見才去醫院做檢驗，結果明天早上約9時左右出爐。至於是否出席立法院投票？何志偉強調，該盡的義務還是要盡，執政態度會拿出來，身體狀況允許不會缺席表絕，也雙手合十祈禱檢測結果是陰性。

稍晚，何志偉在臉書留言表示，自行測量體溫35.5度，手腳冰冷。他說，紐西蘭籍機師的活動範圍就在選區，因此相當謹慎看待，以示對台灣防疫負責的態度。

何志偉下午與總統蔡英文開完中執會後，突然在臉書自爆身體不適，現在人在醫院，有頭暈、喉嚨腫脹症狀很不舒服，自覺應該趕快就診，並赴醫院做病毒的篩檢，希望是陰性的、只是普通感冒。

其他人也看了這些...

黃珊珊：台北跨年不會停辦　1例本土確診就全程戴口罩
黃珊珊：101跨年煙火如期舉行　表演舞台周邊實施管制
本土確診新增1例　新北耶誕城即起停止戶外集會型活動

更多熱門新聞...

蔡英文下令整備防疫措施　全面檢視耶誕、跨年群聚活動
0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫　每個人都非常重要
確診機師足跡在天母SOGO、新光三越　北市緊急取消「異饗趣」活動

振興一下我們的美麗

ET快訊
蕾菈自爆「裝避孕器」！　曝私密處驚人變化
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林靜儀醫師開酸足跡圖：中共「人臉辨識」才有興趣知道感染者去哪

閃萊豬表決？　何志偉：身體狀況允許不會缺席

擎天崗水牛死30頭　楊靜宇：營養不良應不至於密集死亡

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜：下週遍地開花

侯漢廷聲援徐巧芯批「指揮中心只想著誰洩密」：現在戒嚴了？

蔣萬安抨擊萊豬進口「就只有騙」：民進黨不要只有黨意！

立院明表決萊豬　蘇貞昌宣布：國中小全面使用國產肉品

影／廣明女被扯狐狸精！劉宥彤：性別對調不會罵「狐狸男」

回顧2020台灣防疫　蔡英文： 當一個台灣人可以很光榮

「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

他逛南崁好市多「10天後有症狀」醫：若被確診，機師對不起全台灣

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

林靜儀醫師開酸足跡圖：中共「人臉辨識」才有興趣知道感染者去哪

閃萊豬表決？　何志偉：身體狀況允許不會缺席

擎天崗水牛死30頭　楊靜宇：營養不良應不至於密集死亡

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜：下週遍地開花

侯漢廷聲援徐巧芯批「指揮中心只想著誰洩密」：現在戒嚴了？

蔣萬安抨擊萊豬進口「就只有騙」：民進黨不要只有黨意！

立院明表決萊豬　蘇貞昌宣布：國中小全面使用國產肉品

影／廣明女被扯狐狸精！劉宥彤：性別對調不會罵「狐狸男」

回顧2020台灣防疫　蔡英文： 當一個台灣人可以很光榮

「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

2021新經典！「無悔系黑包」TOP 7顏值百搭兼具　外型容量通通可以

許哲珮演唱會剩2天緊急取消！　上百手工禮物送不出：我比誰都想哭

1千萬交保深夜離開法院！　黎智英所有「保釋條件」曝光

Telegram明年將推付費服務　「用戶超過5億」創始人7項聲明曝光

阿湯哥爆粗口「飆罵劇組人員」惹議！　公關急滅火：他求好心切

具惠善鐵鎚砸爛iPhone！　「螢幕整片碎裂」笑了…詭異舉動網看傻

台灣大哥大女子公開賽錢珮芸首輪一桿領先　 小將陳伶潔緊追

《上流戰爭》變態劇情收視飆新高　女角黑化「就是要弄死你」

中信兄弟沒搶到　富邦悍將確定網羅韓職勝投王

林靜儀醫師開酸足跡圖：中共「人臉辨識」才有興趣知道感染者去哪

騎士南港橋「誤騎人行道」　滑倒慘遭公車輾爆頭

政治熱門新聞

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

林靜儀酸足跡圖：中共人臉辨識才有興趣知道

立院明表決萊豬　蘇貞昌宣布：國中小全面使用國產肉品

閃萊豬表決？　何志偉：身體狀況允許不會缺席

擎天崗水牛又傳暴斃　累計已30死

擎天崗牛死30頭　楊靜宇：營養不良應不會密集死亡

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜

侯漢廷聲援徐巧芯批「指揮中心只想著誰洩密」：現在戒嚴了？

才剛去中執會！何志偉自爆「頭暈、喉嚨腫」：已赴醫院病毒篩檢

徐巧芯嘆「陳時中變了」：開記者會不能問案765有何意義？

柯建銘：民進黨都以人民健康為最大考量

蔣萬安抨擊萊豬進口「就只有騙」：民進黨不要只有黨意！

本土確診影響跨年　黃珊珊：停辦是選項之一

回顧2020台灣防疫　蔡英文： 當一個台灣人可以很光榮

更多熱門

相關新聞

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜

國民黨立委今晚為食安守夜，準備夜宿立法院備戰24日表決日。國民黨主席江啟臣表示，下週開始展開第二階段公投連署，遍地開花，直接訴求民意，要人民自己做主，這才是真的民主。

立院明表決萊豬　蘇貞昌宣布：國中小全面使用國產肉品

立院明表決萊豬　蘇貞昌宣布：國中小全面使用國產肉品

才剛去中執會！何志偉自爆「頭暈、喉嚨腫」：已赴醫院病毒篩檢

才剛去中執會！何志偉自爆「頭暈、喉嚨腫」：已赴醫院病毒篩檢

校園確定禁萊豬！教育部：3368校限定「國產豬」

校園確定禁萊豬！教育部：3368校限定「國產豬」

標萊劑就撤回公投？　林為洲：時機已過

標萊劑就撤回公投？　林為洲：時機已過

關鍵字：

何志偉立法院萊豬

讀者迴響

熱門新聞

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

大眼妹約到壯壯男　慘成裸屍被塞箱

廣達妹牽制毒機師！一張圖比較護國舞小姐

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

偵爆犬退休最後一嗅　大禮從天而降

蕾菈裝避孕器私密處變香：味道很棒

老公天兵行為　妻子洗衣崩潰怒吼

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面