閃萊豬表決？　何志偉：身體狀況允許不會缺席

▲何志偉曝自己去醫院做病毒篩檢。（圖／取自何志偉臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委何志偉23日於民進黨中執會後，在臉書自爆身體不適「頭暈、喉嚨腫」已赴台北聯合醫院進行病毒篩檢。對此，有不少網友質疑何志偉想藉此逃避24日的萊豬行政命令表決，而何志偉晚間接受媒體訪問表示，會盡該盡的義務，仍會去立法院投票。

何志偉晚間受訪表示，自己並不屬於要自我隔離的範圍，但為了保險起見才去醫院做檢驗，結果明天早上約9時左右出爐。至於是否出席立法院投票？何志偉強調，該盡的義務還是要盡，執政態度會拿出來，身體狀況允許不會缺席表絕，也雙手合十祈禱檢測結果是陰性。

稍晚，何志偉在臉書留言表示，自行測量體溫35.5度，手腳冰冷。他說，紐西蘭籍機師的活動範圍就在選區，因此相當謹慎看待，以示對台灣防疫負責的態度。

何志偉下午與總統蔡英文開完中執會後，突然在臉書自爆身體不適，現在人在醫院，有頭暈、喉嚨腫脹症狀很不舒服，自覺應該趕快就診，並赴醫院做病毒的篩檢，希望是陰性的、只是普通感冒。

其他人也看了這些...

►黃珊珊：台北跨年不會停辦 1例本土確診就全程戴口罩

►黃珊珊：101跨年煙火如期舉行 表演舞台周邊實施管制

►本土確診新增1例 新北耶誕城即起停止戶外集會型活動



更多熱門新聞...

►蔡英文下令整備防疫措施 全面檢視耶誕、跨年群聚活動

►0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫 每個人都非常重要

►確診機師足跡在天母SOGO、新光三越 北市緊急取消「異饗趣」活動



►振興一下我們的美麗