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前立委余宛如就任桃園市府資科局長　陳崗熒轉任桃捷副總經理

▲前立委余宛如就任桃園市府資科局長。（圖／市府提供）

▲前立委余宛如就任桃園市府資科局長。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市政會議，主持新任資訊科技局長余宛如就職宣誓指出，余宛如是台大經濟學系學士、英國倫敦大學碩士，對於新創產業、數位科技及社會企業著力很深，在擔任立法委員期間，也曾任立法院數位國家促進會會長、立法院數位經濟與社會經濟國會聯誼會會長，並積極推動「資安通訊管理法」等科技創新法案。

▲前立委余宛如就任桃園市府資科局長。（圖／市府提供）

▲鄭文燦延攬前立委余宛如，出任桃園市府資科局長。（圖／市府提供）

而卸任陳崗熒前局長，則轉任桃園捷運公司副總經理，協助桃園捷運公司資訊技術開發及系統整合等工作，持續提升桃園捷運公司的數位服務品質。

鄭文燦指出，桃園市資訊科技局在2018年3月15日成立，除維護管理市府資訊系統，在推動智慧城市、數位科技的創新與應用、市民卡與支持數位資訊產業等方面展現亮眼成果，桃園市也因此榮獲2019年ICF全球年度智慧城市首獎的肯定。

新任資訊科技局長余宛如，是外省人第2代，生於臺灣屏東崇蘭眷村，曾參選北市南區立法委員，並擔任第9屆民進黨不分區財經專業立委，也擔任2020蔡英文連任的臺北市競選總部副主委。鄭市長表示，台灣已進入數位轉型的大時代，市府推動亞洲．矽谷計畫，整合AI人工智慧、IoT物聯網、大數據、5G、自駕車等創新科技，期勉余局長帶領資訊科技局規劃與推動創新科技，促進台灣在下一波的經濟及產業的轉型。

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余宛如桃園市資科局長陳崗熒桃捷

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