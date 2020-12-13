桃捷窄門第二開！「起薪41000元」招考搶破頭　1700人搶54職缺

▲桃捷起薪41000元招考搶破頭，1700人搶54職缺。（圖／桃園捷運）



記者許力方／綜合報導

因應桃園機場捷運營運，桃捷公司今年第二次招募人才，鐵飯碗搶破頭，起薪最高開出41K，13日於台北科技大學附屬桃園農工高中舉行第一試（術科+筆試），吸引1729人報考，爭取54個職缺，錄取率僅3.12%。

台灣防疫有成，國內旅遊從6月開始逐步解封，桃捷平均載運量也成長了49%，今年度第二次招募人才，為了因應未來國內外旅客增加，要找運務、維修、經營管理類、身障類等共54人，其中經管工程員最高月薪達4萬1000元。

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因應新冠肺炎秋冬防疫需求，桃捷公司升級考試防疫措施，在考試前一天，將考場進行全面清潔消毒；考場大門設置紅外線熱像測溫儀量測所有試務人員、考生體溫，並要求考生進入考場大門即須全程佩戴口罩，設置隔離試場，讓有咳嗽、發燒症狀考生應考。



桃捷董事長劉坤億、總經理蒲鶴章13日也赴考場關心防疫措施以及考試情形，給現場考生加油打氣，也向辛苦的工作人員感謝致意。劉坤億強調，桃捷公司在考試公平性及防疫措施皆比照國家級規格辦理，充分保障考生權益及健康。蒲鶴章也提醒考生，13日筆試結束，將在12月30日下午3點起於招募官網，開放筆試成績查詢；明年1月13日及1月14日進行第二階段口試；1月19日公告錄取名單；3月2日起錄取者進行報到，相關時程請考生關注。

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