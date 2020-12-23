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「廣達妹」被封神牽制毒機師5天！一張圖比較吹哨「護國舞小姐」

▲▼金芭黎舞廳復業。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄金芭黎舞廳年初曾發生確診台商隱匿病情趴趴走事件 。（資料照／記者許宥孺攝）

記者許力方／綜合報導

長榮航空紐西蘭籍機師（案765）來台僅居家檢疫3天，就跟廣達集團30多歲女員工（案771）密切往來，5天趴趴走，足跡遍布台北、桃園，害得她也因此確診，攻破國內本土零確診253天的努力，點燃民眾怒火，痛罵她沒有基本常識，跟護國舞小姐差太多，也意外引發兩者比較。

中央流行疫情指揮中心22日指出，機組人員通報，紐籍機師不僅在值勤期間一直咳嗽，且沒有人敢勸他佩戴口罩，疫調時他無法回想確切活史，也未提及曾與廣達女員工接觸，事後經警政單位調查才發現兩人密切往來，女員工經採檢後確診，同時宣告253天本土零確診破功。

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▲▼「廣達妹」被封神牽制毒機師5天！一張圖比較吹哨「護國舞小姐」。（圖／記者許力方製）

▲一張圖比較「廣達妹」和吹哨「護國舞小姐」。（圖／記者許力方製）

▲▼機師被爆不戴口罩，只在臉書上用個人貼圖上戴口罩。（圖／翻攝染疫機師臉書）

▲只在臉書戴口罩！紐籍機師確診後囂張嗆聲。（圖／翻攝當事人臉書）

網路起底機師背景，更瘋傳廣達集團女員工身份，痛批她眼睜睜看著外籍機師一直咳嗽不關心，還連3天陪著，「裝無辜」、「沒有基本常識」，和年初的高雄「護國舞小姐」差太多，質疑她「確診不擔心被傳染還去公司上班？」也有感染科專家擔心，案771發病後在社區活動長達7天，讓疫情已碰到社區邊緣。

名律師林智群也出面替確診女員工辯護，「5天如果沒有771牽制住765，以765的個性肯定跑遍北台灣夜店，找一堆異性朋友密切接觸，也許771是犧牲小我也說不定…」被網友讚是「護國小三」。

事實上，今年1月21日從湖北武漢返回高雄左營的一名50多歲台商（案3）確診，卻隱匿病情，隔天搭捷運、看皮膚科醫生，還不戴口罩硬上苓雅區「金芭黎」（登記為金巴黎）消費，找小姐陪酒，當時一名舞小姐就吃驚問「你從大陸回來，為什麼不用被隔離、還趴趴走」，之後幾天也出現喉嚨痛、呼吸不順等症狀，打電話詢問，對方才坦承染疫，隨即舉報，也因此獲封「護國舞小姐」。

指揮中心於1月27日公布，與案3接觸的舞小姐經二次檢驗確認呈陰性反應，已排除感染，卻傳出因為吹哨「大嘴」，遭到高雄舞廳、酒店業下達「全市封殺令」。至於確診台商住院長達81天後，於4月13日順利出院，也是當時住最久紀錄。

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▼金芭黎舞廳大消毒。（圖／資料照）

▲▼發燒也要點小姐！左營台商害慘金芭黎　業者曝光他當天玩啥。（圖／地方中心攝）

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