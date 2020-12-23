廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰到社區邊緣

▲案771經由案765紐西蘭籍機師傳染。（圖／翻攝自Google Maps）

記者崔子柔／綜合報導

案771昨（22）日公布為本土個案後，不少人依據線索開始打聽到底是誰，網路上就瘋傳是廣明女員工E。廣明雖在第一時間就配合疫調及消毒，要求有密切接觸的員工隔離，但因案771發病後在社區活動長達8天，有專家擔心「疫情已碰到社區邊緣」。

案771的廣達集團女員工被案765的紐西蘭籍機師感染，根據《聯合報》報導，這名30多歲女員工的工作內容為行政類，衛生單位已匡列其職場同辦公室員工和密切接觸者共167位，前晚先通知密切接觸者至醫院採檢，昨天早上對其他同辦公室員工採檢，其中17名密切接觸者居家隔離、150名自主健康管理。

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網路上就瘋傳，案711是一名與機師關係匪淺的E女，不過昨日財經網美胡采蘋也發文闢謠，證實案771另有其人，「（是個）個性直率人緣佳，做事很man的女生，並不是狐狸精類型。」

▲案765國內活動軌跡。（圖／曾梓倩製）



案765接受疫調時，皆未提起與案771的接觸，經由警政單位追蹤調查，才發現他自主管理期間與案771密切往來，便立刻將她列為接觸者，於昨日確診。

雖然廣明在第一時間就配合衛生單位疫調，並要求有與確診者密切接觸的員工居家隔離，但國內仍有感染科專家擔心，案771發病後在社區活動長達7天，「疫情已碰到社區邊緣」，無法排除案771才是感染源。