紐籍機師害台股蒸發「6700億」　朱學恒氣炸：罰到去路邊要飯為止

▲台股市值因為紐西蘭機師，蒸發了6700億。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣時隔253天再現本土病例「案771例」廣達集團30多歲女員工，感染源頭為「案765例」紐西蘭機師，爆出確診消息的22日當天，台股市值更因此蒸發了6700億。對此網路觀察家朱學恒表示，一個紐西蘭機師能抵百萬軍，應該要罰到他要飯為止。

22日台灣爆出本土病例消息一出，立刻重創台股，引爆市場恐慌賣壓，最低來到14175點，終場收在14177點，重挫207點，創近3個月最大跌幅，上市櫃市值合計蒸發6722億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱學恒對此在臉書發文表示，一個渾蛋就搞掉台灣6700億，到現在還不配合疫調覺得是台灣人陷害他，然後指揮中心還說不能重罰他不戴口罩，因為機上他最大沒人勸告他，但是等等，機師工會已經出來說了有人勸阻，而且還打了報告給長榮。

▲朱學恒認為，應該要把這名機師，罰到要飯為止。（圖／翻攝自朱學恒臉書）



朱學恒痛罵，「一案一罰，罰到他沒有褲子穿為止，罰到這個六十歲老頭只能去路邊要飯為止，靠北咧！我超氣的！」

網友回應表示，「台灣的防疫，只能說是幸運」、「不配合，強制遣返送回紐西蘭，我不想用我的纳稅錢醫治這種人」、「治療費用比罰款高出很多很多，可以讓他自付醫療費用嗎？」、「陷害他？沒凌遲他已經很好了」、「應該關到死」。

►取得衛福部健食字號調節血脂、體脂雙認證