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紐籍機師私生活曝！染疫再傳廣達妹遭爆有妻小　害本土零病例破功

記者賴文萱／台北報導

時隔253天國內再現本土案例！案771列為本土個案為廣達集團員工，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，兩人在12月初有密切接觸，今日中央流行疫情指揮中心也公布兩人的活動軌跡。該名機師正面照今日被曝光，據了解，該名機師為國籍航空777的正機師，有老婆跟小孩在國外，即便被確診，也不願配合醫師、護理師，認為檢驗報告是假的，台灣政府急著找代罪羔羊。

▲▼1216指揮中心記者會，衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲國內時隔253天再爆本土病例，外籍機師染疫再傳廣達集團女員工。（圖／指揮中心提供）

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據消息指出，該名機師為國籍航空777正機師，在國外已有老婆跟小孩，不過，在國內卻與案771的廣達集團員工有親密互動往來。另外，該名機師確診後入住負壓病房的第一天起態度就很差，一直發脾氣、咄咄逼人、不願意配合，且一直認為檢驗報告是假的，台灣政府急著找代罪羔羊。

消息指，該名機師一直到今天早上都認為自己沒病，台灣人惡意中傷他，且根據同事片面之詞就判他有病，硬是要把他抓進醫院，讓負壓病房的護理師相當傻眼。

稍早在指揮中心記者會上，有記者提問，案765在執勤過程未戴口罩，這個部分是否還會開罰？指揮官陳時中回應，這個部分還在調查中，不過「在開罰上有一點點困難」，最主要是因為規定寫明「經勸導後」，但案765是機長「所以就沒有人勸他」；案760和案766雖然曾表明案765一直咳嗽，但當時卻以為「是空氣很乾」所致，所以並沒有「勸導」案765戴上口罩。

今日新增本土案例為案765的友人，案765在疫調時無法回想確切活動史，且未提及曾與案771接觸，直至21日經警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾在7日至12日期間與案771密切往來，列為接觸者，同日才由衛生單位安排採檢，於今日確診。

▲▼案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

▲案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

指揮中心今日說明，案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法；依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

因此，陳時中表示，針對戴口罩的部分恐怕難以開罰，但「未誠實告知接觸史及活動史」還是會採取比較嚴格的第67條第1項第3款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

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