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交通部「防疫4大指示」出爐！台鐵、高鐵場站沒戴口罩最高罰1.5萬

▲▼板橋車站,台鐵,高鐵,捷運,三鐵共構,高鐵售票櫃台,台鐵售票,購物商場。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵板橋車站。（圖／記者姜國輝攝）

記者邱茀濱／綜合報導

時隔253天國內再現本土案例，為因應元旦連續假期的到來，交通部今（23）日公布4大防疫指示，值得注意的是，即起進入台鐵、高鐵場站的民眾須戴口罩，若有蓄意不聽勸導者，依法最高可處1.5萬元罰鍰。

元旦連續假期即將到來，為降低交通人潮帶來的防疫風險，部長林佳龍22日臨時召開應變會議，除責成民航局確實要求航空公司落實防疫規定外，並要求大眾交通運輸落實指揮中心公布之秋冬專案。

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第9次防疫應變會議中，政務次長王國財詳細盤點各單位就大眾運輸工具、場站及郵局等之防疫作為及落實執行情形，並針對交通防疫工作公布了「4大指示」。

▲交通部鐵道局任姓段長前年10月從台北站持員工證搭乘自強號南下，遭汪姓列車長查票時發現段未購票乘車提告詐欺。（資料照／記者李毓康攝）

▲台鐵自強號。（資料照／記者李毓康攝）

一、旅客防疫措施

（一）對於進入大眾運輸場站、郵局及搭乘大眾運輸工具之民眾應落實佩戴口罩，其中台鐵、高鐵原本只在付費區，擴大自進入場站即須佩戴口罩，各單位督導第一線人員（站務人員、列車長）加強勸導及稽核，同時並應做成紀錄，倘有蓄意違規不聽勸導者，將依傳染病防治法第37條第1項第6款規定，通報地方政府依傳染病防治法第70條執行裁罰，最高可處15,000元以下罰鍰。

（二）對於進入公共運輸場站、郵局及搭乘大眾運輸工具之民眾，應確實落實體溫量測。

（三）請業者於大眾運輸場站、服務區入口處提供充足酒精或消毒液，並請專人於進入場站前或乘車前加強宣導使用。

二、場站及運輸工具之清潔消毒

（一）有關各大眾運輸場站及郵局，針對人群擁擠或高接觸頻次之設施設備(如廁所、剪票口、門把、扶手、提款機等)應增加清潔消毒次數，並應提高假日之頻次:

1.國際線航空站部分，航班旅客入境動線上之廁所或接觸頻次高(如門把)的設施設備，逐班安排專人於旅客使用後立即進行清潔消毒。

2.其他重要之國內線航空站、高鐵、台鐵等場站，除既定清潔消毒次數外，應再視旅客量調增清潔消毒頻率，例如台鐵特等站由每2小時1次提高為每1小時1次；郵局窗口與機具設備每日消毒2次提高為每天4次；客運場站及車輛由每6小時1次，於假日縮短為每4小時1次。

（二）運輸工具部分，請各海陸空運輸業者加強運輸工具之清消。

三、觀光遊樂景點及大型群聚活動: 有關交通部所屬相關單位舉辦之迎曙光或台灣燈會活動，將依中央流行疫情指揮中心之專業指引，及早研議總量管制等防疫措施，並擬定應變計畫。

四、防疫措施宣導:請各單位持續透過多元管道（如製作看板、CMS及跑馬燈等）加強宣導，呼籲民眾配合實施。

交通部呼籲，新冠肺炎疫情日益嚴峻，加上元旦連續假期將至，預料將湧現返鄉及跨年人潮，請國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。

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