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紐西蘭籍機師「3天足跡曝光」　徐巧芯：還去了象山、松山區

四獸山,象山觀景台,台北101(圖/北市大地工程處提供)

記者黃君瀚／綜合報導

台北市議員徐巧芯23日中午在臉書公開紐西蘭籍機師（案765）3天的完整足跡，去了象山、松山區等地指揮中心尚未公開，她質疑「中央發布的消息，在12/9號中午的行程完全空白」，但經辦公室致電店家，得到的回覆是「確實有這件事」。

徐巧芯指出，地方上收到一張案765台北區活動軌跡，裡面包含了桃園疫調和台北市警政協尋的結果，裡頭有不少地點和中央發的不一樣，如12月9日中午的行程指揮中心完全空白。她說，這導致地方居民相當緊張，但包括台北市衛生局等單位遲遲無法確認，只好打電話洽詢這些店家，得到的回覆是「確實有這件事」。

徐巧芯認為，表單上提及案765去了象山、松山區等地並不是空穴來風，質疑指揮中心疫調只公布了一半，「案765的行動軌跡在12/9真的如原本所說的一個地方都沒有去嗎？」她要求中央秉持公開、透明的立場好好說明清楚，「讓民眾能夠好好防疫，保護自己，而不是只能靠自己的力量探聽消息！」

指揮中心表示，對於議員公布案765足跡疫調資料因涉及傳染病防治法，目前指揮官陳時中、發言人莊人祥等正在開會中，相關回應將於下午記者會一併說明。

指揮中心針對確診者活動史明確提出「公布原則」，規定公布資訊不得包含姓名、病歷及病史等；個案任職單位是否公開，必須看該公司協調；可掌握人員名單的餐飲、旅宿，以及疑似個案及接觸者，也都不能公開。

除了姓名、病歷外的個資外，指揮中心也提到，例如公布某地區國中學生確診，但該地區只有1間國中，也同樣不能公開。針對「個案活動史」，指揮中心則表示，若有防治需要，原則上公開，但公布前須先跟該單位進行溝通協調，避免影響其運作及營運。至於在活動地點、場所方面，可掌握人員名單（旅宿業、餐飲業）以追蹤特定名單為原則，則不能公開。

另外指揮中心更強調，若有不當外洩個資，將依據《傳染病防治法》第10條及第64條開罰，「政府機關、醫事機構、醫事人員及其他因業務知悉傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏」，處以新台幣9萬元以上45萬元以下罰緩。

ET快訊
紐西蘭籍機師「3天足跡曝光」　去象山、松山區
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