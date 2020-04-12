獨／「護國舞小姐」吹哨關鍵曝！最毒確診台商喝酒跳舞...爽嗆：我剛從大陸回來

▲怒揭台商感染武漢肺炎趴走高雄的舞小姐，神似藝人ELLA 。（獨家圖片未經同意請勿引用／地方中心翻攝）

地方中心／綜合報導

一名確診感染新冠肺炎的台商在今年1月中旬返回台灣，前往金芭黎消費，遭到一名舞小姐舉報趴走，現在有知情人士向《ETtoday新聞雲》透露，當初這名台商到金芭黎時，在跳舞喝酒過程當中，當場跟護國舞小姐說自己剛從大陸回來，讓她相當驚訝：「你從大陸回來，為什麼不用被隔離還趴趴走！」

這名向《ETtoday新聞雲》透露護國舞小姐跟這名確診台商當天的互動過程的知情人士，是一名資深酒店大班，她表示當天是這名確診台商在陪酒的過程當中，就跟舞小姐來說：「我剛從大陸回來」，這一句話讓舞小姐相當吃驚，就問「你從大陸回來，為什麼不用被隔離，你還趴趴走」，然後這名舞小姐就把這件事跟一個一個同業講。

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳。（資料圖／地方中心翻攝）

記者詢問什麼是「一個一個講」，這名資深大班解釋說「小姐會跟小姐之間講，我們都在同一個，我就會跟她講，我今天坐到一個客人，他從大陸回來，他又去跟他的朋友講，然後大家就都知道了」，而記者再追問是舞小姐回去覺得不舒服了，才打電話問說，你是不是確診了，然後才舉報的」，這名大班說：「當下就講了，她還沒有不舒服的時候，就已經跟他們裡面的人講」，只是不知道後來事情會有那麼嚴重，而這名護國舞小姐也在整間爆發開來之後，被大家責難「大嘴」，即使講得是對的。

而目前這名從武漢回來的台商，隱匿旅遊史，從1月23日入住負壓隔離病房至今已81天尚未出院，目前病毒仍持續呈現陽性。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實，該名台商確是住院最久的個案，與他類似的個案，上週也驗出3次陰性解隔離。但目前專家決議沒有改變，還是要驗出3次陰性，才能解除隔離。

【相關新聞閱讀】

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝！全高雄酒店舞廳都封殺她 只剩這3條路可走