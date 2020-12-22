本土病例爆！陳時中要「縮小跨年新春活動規模」　傍晚和縣市政府開會

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布1名本土病例（案771），為今年12月20日公布案765友人（30多歲女性）。由於已經出現本土個案，外界也關心是否會停辦跨年等大型活動。對此，指揮官陳時中表示，傍晚會跟各地方政府開會，討論看看跨年和新春活動規模縮小。

新增案771為今年12月20日公布之案765友人，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

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另外，針對案765紐西蘭籍機師，因為疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。