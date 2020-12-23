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0本土破功又迎元旦3天連假　迎曙光、台灣燈會將擬應變計畫

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部強化防疫措施，台鐵、高鐵部分原只在付費區，擴大自進入場站即須戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

國際新冠肺炎疫情日趨嚴峻，英國甚至出現病毒變異，加上事隔253天，國內也再現本土案例。元旦連假即將到來，為降低交通人潮帶來的防疫風險，交通部長林佳龍今臨時召開防疫應變會議，除責成民航局確實要求航空公司落實防疫規定外，並要求大眾交通運輸落實指揮中心公布之秋冬專案，另請政次王國材召開防疫會議全面檢視各單位防疫執行情形。

王國材在今日第九次應變會議中，詳細盤點各單位就大眾運輸工具、場站及郵局等之防疫作為及落實執行情形，針對交通防疫工作做成四大指示如下：

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲台鐵、高鐵部分原只在付費區內需戴口罩，現在自進入場站即須戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

一、旅客防疫措施
(一)對於進入大眾運輸場站、郵局及搭乘大眾運輸工具之民眾應落實戴口罩，其中台鐵、高鐵部分原只在付費區，擴大自進入場站即須戴口罩，各單位督導第一線人員（站務人員、列車長）加強勸導及稽核，同時並應做成紀錄，倘有蓄意違規不聽勸導者，將依傳染病防治法第37條第1項第6款規定，通報地方政府依傳染病防治法第70條執行裁罰，最高可處15,000元以下罰鍰。
(二)對於進入公共運輸場站、郵局及搭乘大眾運輸工具之民眾，應確實落實體溫量測。
(三)請業者於大眾運輸場站、服務區入口處提供充足酒精或消毒液，並請專人於進入場站前或乘車前加強宣導使用。

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通場站及運輸工具之清潔消毒 ，頻率提高。（圖／記者屠惠剛攝）

二、場站及運輸工具之清潔消毒
(一)有關各大眾運輸場站及郵局，針對人群擁擠或高接觸頻次之設施設備（如廁所、剪票口、門把、扶手、提款機等）應增加清潔消毒次數，並應提高假日之頻次。
1.國際線航空站部分，航班旅客入境動線上之廁所或接觸頻次高（如門把）的設施設備，逐班安排專人於旅客使用後立即進行清潔消毒。
2.其他重要之國內線航空站、高鐵、台鐵等場站，除既定清潔消毒次數外，應再視旅客量調增清潔消毒頻率，例如臺鐵特等站由每2小時1次提高為每1小時1次；郵局窗口與機具設備每日消毒2次提高為每天4次；客運場站及車輛由每6小時1次，於假日縮短為每4小時1次。
(二)運輸工具部分，請各海陸空運輸業者加強運輸工具之清消。

▲福隆迎曙光,即日起至110年3月10日期間，在福隆遊客中心、火車站及蔚藍大道周邊有自行車光環境布置及燈飾意象。（圖／東北角管理處提供）

▲大型迎曙光活動將研議總量管制，並擬定應變計畫。（圖／東北角管理處提供）

三、觀光遊樂景點及大型群聚活動
有關交通部所屬相關單位舉辦之迎曙光或台灣燈會活動，將依中央流行疫情指揮中心之專業指引，及早研議總量管制等防疫措施，並擬定應變計畫。

▲「2021台灣燈會」位於錦華公園的主燈「乘風逐光」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲「2021台灣燈會」在新竹，位於錦華公園的主燈「乘風逐光」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

四、防疫措施宣導
請各單位持續透過多元管道（如製作看板、CMS及跑馬燈等）加強宣導，呼籲民眾配合實施。

交通部再次呼籲，新冠肺炎疫情日益嚴峻，加上元旦連續假期將至，預料將湧現返鄉及跨年人潮，請國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。

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