高雄火鍋店遭恐慌肉搜　衛生局急喊別再傳了：最高罰100萬

記者趙蔡州／綜合報導

一名字菲律賓入境高雄的20歲女子約同事吃火鍋，不料事後前往醫院檢驗後確診新冠肺炎，消息曝光後引發當地民眾驚慌，甚至有人在網路上肉搜店家、曝光店家細節。對此，高雄市衛生局表示，為避免網路出現「獵巫」情況，不會公布火鍋店細節，也請民眾不要肉搜或胡亂曝光店名，違者最重可開罰百萬。

20歲確診女子11月底自菲律賓返台，隨即根據規定進行14天居家檢疫，期間沒有出現任何症狀，12月10日居家檢疫期滿後，也依規定到醫院自費篩檢，並進行7天自主健康管理，但她還沒有等到篩檢報告出爐，10日就約了9名同事聚餐吃火鍋，時間還長達1.5小時。

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▲女子在自主健康管理期間約同事吃火鍋，不料事後驗出確診新冠肺炎。（圖／記者黃子倩翻攝）

女子吃火鍋的畫面曝光後，網友開始在網路肉搜店家，甚至曝光該火鍋店店名。高雄市衛生局表示，利用社群媒體等發表、散布疫情訊息，導致影響防疫，得開處10萬元至100萬元，希望網友停止肉搜或公佈火鍋店細節，避免觸法吃上高額罰單。

高雄市衛生局也強調，事件中的火鍋店已經全面完成消毒作業，當天與確診女子接觸的親友也已經進行居家隔離，員工與女子也沒有密切接觸，請民眾不用過度恐慌。