遠通首創「高速公路碰撞險」走多少用多少　一擦撞就賠5000元

▲遠通首創「高速公路碰撞險」，走多少用多少。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

遠通電收跨界攜手國泰產險一同守護用路人，推出首創「高速公路碰撞險」，最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5,000元補償金。

高速公路電子收費（ETC）計程收費明年將邁入第八年，eTag全台擁有逾730萬用戶的信任。遠通電收總經理特助陳聲鏗表示，遠通非常感謝金管會與高公局對於本次創新服務用於智慧交通產業發展的全力支持與肯定，關於本次遠通電收攜手國泰產險合作推出的「高速公路碰撞險」，就是透由uTagGO APP以創新服務的切角出發，與國泰產險共同創想出能守護廣大用路人的安心保障服務。

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▲加入uTagGO會員即可享投保高速公路碰撞險，同時還可查詢eTag餘額以及通行費紀錄。（圖／遠通電收提供）

這次遠通與國泰產險合作推出業界首創「高速公路碰撞險」，最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數。

當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5,000元補償金。另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶。

國泰金控副總經理梁明喬表示，由於發現遠通電收特別懂用路人與開車族的需求，因此透由全新的概念將保險商品依照用戶需求「碎片化」拆解，依駕駛人上高速公路所需面對的各種風險場域與情境，幫自己做客製化的行車所需保單，客戶只要透過BeSafe電商式投保平台，即可幫自己購足出門時所需的保險。

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