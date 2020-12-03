　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠通電收勇奪連鎖服務奧斯卡8大獎　創歷年最佳成績

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠通電收勇奪連鎖服務奧斯卡八大獎 歷年最佳成績。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收勇奪連鎖服務奧斯卡八大獎 歷年最佳成績。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

素有「連鎖服務業奧斯卡獎」美譽的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」昨（2）日揭曉，遠通電收一舉囊括八座大獎，創歷年最佳成績。遠通今年除勇奪兩座傑出店長小金人，更有兩位店長在神秘客查核項目獲得滿分，獲頒「服務品質優異獎」，為該獎項最大贏家。

遠通電收表示，今年民眾受新冠疫情限制無法出國，國旅自駕遊夯，帶動國道通行交易量較去年同期增加220萬次，成長1.3%，而今年代表遠通參賽的六家服務中心皆為國道型門市，其中中壢和仁德門市假日來客量甚至突破千人，如何兼顧服務效率與品質，考驗著店長與每位同仁的真功夫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠通中壢門市徐筱婷與西螺門市廖麗君，兩位店長不僅服務零缺點且富有溫度，皆同時摘下「傑出店長獎」及「服務品質優異獎」雙獎，也將代表遠通前往總統府、受總統接見並公開表揚。此外，遠通共有四位獲選優良店長，分別是清水門市王璽婷、新營門市高玉如、關西門市張睿智及仁德門市梁琇琪。

遠通電收表示，全台服務中心皆通過SGS服務品質驗證及續審資格，因此，儘管再忙碌，與客人的互動問候語不只要求一字不漏，更要搭配溫暖的眼神接觸與微笑，才能符合驗證標準。參賽的店長們也說，國道服務區是駕駛朋友與家庭出遊的體力中繼站，身為國道應援團的門市夥伴，儘管再忙再累，在服務結束時，都不忘帶上一句「行車平安」，幫辛苦的駕駛朋友打氣。

▲▼遠通電收勇奪連鎖服務奧斯卡八大獎 歷年最佳成績。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收今年一共摘下兩位傑出店長小金人、兩項服務品質優異獎及四位優良店長，收穫滿滿。（圖／遠通電收提供）

遠通除了配合政府防疫措施確實執行店面消毒、量測體溫，打造安全的服務環境，店長群更加碼帶領同仁們挽起袖子走進校園消毒課桌椅與校園，甚至登高一呼號召同仁募資購買口罩捐助學校學童，同時深耕在地生活圈，參進鄰里淨灘、清掃、捐血及關懷獨居老人等在地公益，用心與鄉親朋友交陪搏感情。

要獲選全國傑出店長難度極高，主辦單位台灣連鎖暨加盟協會指出，今年共有36家知名連鎖企業、600多家門市共226位優良店長通過資格審查，必須歷經半年激戰，經過店務心得及創新經營點子等書面評核、神秘客評分、社區關係經營、公益服務及面試等關卡，接著再由各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核，綜合積分為各組別的前20%，才有機會披上「全國傑出服務店長」的榮譽彩帶。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
空姐正牌男友跳樓亡　千字遺書曝光：瞞我跟別人出去
必勝客創辦人病逝！「600美元」建立披薩帝國
iPhone 11價格下殺　「這金額」就能入手
擴大租金補貼！政院定案「打房4大目標」曝光
快訊／台中檸檬餅老店一福堂大火全毀！濃煙竄天灌救中
2020台灣YouTube排行榜出爐！第一名超意外
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教2歲小孩防「熟識性侵」　首部繪本《秘密派對》募資8小時破百萬

「明倫社宅」設首座非營利幼兒園　明年1/8日起登記、2月開辦

「CPR救活女同事被嗆告」終於大結局　本尊曝最後1張圖：決定刪文

「至少3位空姐」檢疫趴趴走　長榮火速開鍘！撂重話違規就議處

最低要噴2千6！宮廟點燈「一盞聖極龍王」近10萬元　價目表超驚人

好痛！公車驚見乘客「頭上插滿9根針」　內行曝真相：打發時間

住宿狂被鬼壓床　國中妹掛「108顆佛珠」：很好睡！成績突飛猛進

遠通電收勇奪連鎖服務奧斯卡8大獎　創歷年最佳成績

成大最帥教授出書！吐露「曾想當餐廳學徒」人生勝利組背後藏心酸

失業怪疫情！他舉例「台大文組友人」在學寫程式：快看清自己無能

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

教2歲小孩防「熟識性侵」　首部繪本《秘密派對》募資8小時破百萬

「明倫社宅」設首座非營利幼兒園　明年1/8日起登記、2月開辦

「CPR救活女同事被嗆告」終於大結局　本尊曝最後1張圖：決定刪文

「至少3位空姐」檢疫趴趴走　長榮火速開鍘！撂重話違規就議處

最低要噴2千6！宮廟點燈「一盞聖極龍王」近10萬元　價目表超驚人

好痛！公車驚見乘客「頭上插滿9根針」　內行曝真相：打發時間

住宿狂被鬼壓床　國中妹掛「108顆佛珠」：很好睡！成績突飛猛進

遠通電收勇奪連鎖服務奧斯卡8大獎　創歷年最佳成績

成大最帥教授出書！吐露「曾想當餐廳學徒」人生勝利組背後藏心酸

失業怪疫情！他舉例「台大文組友人」在學寫程式：快看清自己無能

非法遊樂場變合法！黃國昌控北市副議長濫用職權　柯文哲：依法行政

房東超好商量！養狗妹「反遭鄰居為難」狂嘆：難道不配租屋

吳嘉隆／川普設局誘捕對方作弊　朱利安尼法律戰是虛招

日職／陳偉殷返台隔離完　訓練營教練團王維中、曾仁和

王志鵬／勿吹噓「潛艦國造」已成為「神兵利器」

悶壞了！英解封後商店大排長龍　德確診破百萬「封鎖延長至1月」

本土劇男星自曝拍戲不能生病　長骨刺腳麻也無感

遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

教2歲小孩防「熟識性侵」　首部繪本《秘密派對》募資8小時破百萬

「明倫社宅」設首座非營利幼兒園　明年1/8日起登記、2月開辦

生活熱門新聞

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

因一支香被公公逼離婚　她霸氣：離就離！結婚要找孤兒

好市多驚見台灣限定夯品　老外暴動

列車長趴下手動開門　旅客看傻

未戴口罩被警察罰3000　指揮中心回應了

Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

今晨14.1℃越晚越冷！入冬最低溫探13度　北北基宜豪大雨

空姐檢疫趴趴走　遭長榮「免職」

3生肖好運到明年！「未來一個月」運勢曝光

SWAG徵選男優　老司機笑了：敢衝嗎？

「買2元塑膠袋」麥當勞找零498元？官方證實

龍蝦吃到飽端出「海戰車」！同業曝光價差

老公上班帶潤滑劑纏綿小三　人妻偷加朝天椒

髒亂持續40年　瑞北攤商違法營業還恐嚇居民

更多熱門

相關新聞

台中今起能用eTag代扣路邊停車費

台中今起能用eTag代扣路邊停車費

eTag代扣路邊停車一年內累計代扣車次超過130萬次，躋身代收通路前三大，深獲用路人喜愛。遠通電收今（13）日表示，台中市繼雙北、高雄、桃園市，正式開放eTag代扣路邊停車費，加上台南市將在年底前啟用服務，六都可望全數到位。

eTag代扣路邊停車費即起再增桃園市

eTag代扣路邊停車費即起再增桃園市

MIT交安數位教材申請夯

MIT交安數位教材申請夯

eTag代扣路邊停車費增新北、高雄

eTag代扣路邊停車費增新北、高雄

HAPPY GO點數即起可換國道通行費

HAPPY GO點數即起可換國道通行費

關鍵字：

遠通電收

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

富邦教練團補強　陳瑞振二軍首席

「平交道巨胸妹」素顏照曝光　3萬人傻了

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面