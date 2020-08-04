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eTag代扣路邊停車費即起再增桃園市　登錄贈「車內動產被竊險」

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▲▼汽車失竊率高，登錄uTagGO APP可獲贈「車內動產被竊保險」。（圖／遠通電收提供）

▲汽車失竊率高，登錄uTagGO APP可獲贈「車內動產被竊保險」。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

遠通電收今（4）日表示，即日起桃園市開放eTag聯名銀行信用卡代扣路邊，且為了慶祝北三都台北、新北、桃園全數開通eTag代扣路邊及路外停車費服務，特別與uTagGO APP合作，推出限時登錄可獲贈「車內動產被竊險」與「愛車免費38項健檢服務」。

遠通電收表示，只要車上已黏貼eTag之用路人，透過「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，即可透過uTagGO APP快速申辦eTag智慧停車服務。使用信用卡自動扣繳停車費後，不須持單至超商繳費，還能使用HAPPY GO小額點數兌換國道通行費，停車還能累積HAPPY GO點數。

請繼續往下閱讀...

為減輕民眾停車時擔心車內物品遭竊的煩惱，年底前只要註冊uTagGO APP，不論新、舊會員皆可免費獲贈6個月「車內動產被竊險」保障，萬一愛車內動產（不含現金）不幸遭竊，可提供最高1萬元補償，減少財務損失。

▲▼eTag即日起可代扣桃園市路邊停車費，再推愛車免費38項健檢服務。（圖／遠通電收提供）

▲eTag即日起可代扣桃園市路邊停車費，再推愛車免費38項健檢服務。（圖／遠通電收提供）

遠通電收也邀請車勢網，精選台北市、新北市及桃園市共八間優良汽車保修廠，推出包括引擎、變速箱、輪胎、煞車、傳動等五大系統，與車內車體及燈光檢查共38項免費健檢服務（市價800元），主打業界唯一e化健檢管理通知，便利用路人線上即時查看健檢結果，8月底前開放用路人線上預約https://www.carce.cc/utaggo/check.html

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