台中今起能用eTag代扣路邊停車費了　台南預計年底前正式啟用

▲台中市即日起開放eTag代扣路邊停車費服務，便利市民不須再跑超商繳費。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

eTag代扣路邊停車一年內累計代扣車次超過130萬次，躋身代收通路前三大，深獲用路人喜愛。遠通電收今（13）日表示，台中市繼雙北、高雄、桃園市，正式開放eTag代扣路邊停車費，加上台南市將在年底前啟用服務，六都可望全數到位。

遠通電收表示，只要車上已黏貼eTag之用路人，透過「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，即可透過uTagGO APP、或至銀行網頁快速申辦eTag智慧停車服務。使用信用卡自動扣繳停車費後，不須持單至超商繳費，除此之外，還能善用停車累積的HAPPY GO點數，兌換成國道通行費。

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只要第一次申辦，就能終身享受「進場無障礙、出場無罣礙」，且因不須排隊操作繳費機，疫情期間可減少停車場密閉空間非必要的人流接觸，降低傳染風險。

eTag智慧停車加速擴大服務版圖，其中，路邊停車今年一口氣新增新北、高雄、桃園和台中四都，路外停車場次也增至全台最多的400場。

▲eTag自動儲值用戶至指定停車場，掃碼升級申辦智慧停車，11月15日前最高可享當日、當次停車免費。（圖／遠通電收提供）

台中市交通局局長葉昭甫表示，市府透過智慧科技改善停車便利性，提供市民更優質的停車體驗，陸續導入行動支付繳納路邊停車費、手機LINE查詢路邊車格空位，公有路外停車場也增設車牌辨識偵測系統等等；因此市府非常歡迎eTag能加入代扣本市停車費，讓市民朋友用一個帳戶就能同步管理國道通行費和停車費之外，停車還可以累點兌換通行費，節省時間和荷包。

為了感謝用路人，遠通推出愛車三大好禮，包括停車可累積HAPPY GO點數；登錄uTagGO APP可贈萬元車內動產被竊保險；eTag自動儲值用戶至指定停車場，掃碼升級申辦智慧停車，11月15日前最高可享當日、當次停車免費。

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