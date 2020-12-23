「戰友蘇偉碩」被陳時中告　陳吉仲：可以溝通盡量溝通

▲陳吉仲j說，對外跟蘇偉碩還是稱「戰友」，認為事情可以溝通就溝通。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

萊豬就要進口，明天立法院將上演表決大戰，農委會主委陳吉仲今（23 日）早上接受《周玉蔻嗆新聞》專訪被問，衛福部長陳時中告醫師蘇偉碩有什麼建議表示，對外跟蘇偉碩還是稱「戰友」，認為事情可以溝通就溝通。

陳吉仲被周玉蔻問跟陳時中比，誰被罵的比較兇？陳吉仲說，陳時中是大哥，笑說「兩邊都還好」，並提印象最深刻的是「有一次去立院經濟委員會2天站了19個小時，第2天中午還沒休息吃飯，體力上OK，回答也從專業，不可能在專業上或論述上有任何問題，重點是比較期待所有事情要回歸到專業角度。」周玉蔻接著說，反對的人都沒有從專業角度？陳吉仲笑說「沒有啦」，

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周玉蔻後來提到蘇偉碩「萊劑比搖頭丸毒250倍」解決了？陳吉仲表示，蘇偉碩自己也修正了，是文獻上引用部分，實際上不可能這麼嚴重。周玉蔻說，陳時中去告，行政院長不知道，陳吉仲也不知道？對陳時中建議是？陳吉仲透露，跟蘇偉碩很熟，2012、13年在一起，話沒說完，周玉寇說「一起反萊豬」。

陳吉仲說，跟蘇偉碩對外「戰友還是戰友」，大家的信念都是為國家好，只是現在站在不同角度，當然覺得可以溝通就盡量溝通，並強調若資訊嚴重錯誤，影響農民和養豬產業就會提告。影響到食安疑慮 陳時中沒採取更進一步措施，會讓疑慮擴散，影響到食品安全管理。周玉蔻則認為陳吉仲講的很婉轉，說陳時中是被食藥署傢伙呼攏，食藥署要負點責任，自己不去好好溝通就告，且告的「政治效應」是否有評估，這部分必須批判，因為做的就是不好。