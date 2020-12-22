「B.1.1.7」病毒變異高達23種！　英軍實驗室立即研究疫苗保護力

記者葉睿涵／綜合報導

英國變種病毒株正式被命名為「B.1.1.7」（又稱VUI-202012/01），這種病毒大部分的變化位於表面的棘蛋白，並有可能讓主要使用核糖核酸（mRNA）的疫苗失效。英國軍方的化武實驗室立即著手研究，相信人們在近期內就能得到結果。

▲英國傳出新冠變種病毒株後，人們緊戴口罩，害怕受感染。（圖／路透）

綜合外媒報導，「B.1.1.7」病毒株包含了23種不同的變異，大部分的變化位於病毒表面的棘蛋白（spike protein）上，讓病毒能更容易入侵人體細胞，並與之結合。

▲「疫情重災區」倫敦進入第4級防疫警報，街頭人煙稀少。（圖／達志影像）

英國衛生部與WHO資料顯示，變種病毒早在9月20日就出現於英國東南部的肯特郡（Kent），之後迅速蔓延至其他地區，倫敦是其中疫情最嚴重的「重災區」。單就11月而言，有28%的新增病例與「B.1.1.7」病毒有關，12月則上升至62%。

英國在本月初開始實施疫苗接種計畫，政府本以為此舉能抑制新冠疫情的傳播，豈料卻發生病毒變種一事。

英國目前選用的莫德納和輝瑞疫苗主要使用核糖核酸（mRNA）來「讓人體辨識病毒的棘蛋白」並產生抗體。人們現在擔心，疫苗是否會因棘蛋白變種而失效。英國軍方化武實驗室正對此展開研究，相信人們在近期內就能得到結果。

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