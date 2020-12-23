台中公車優惠...大學生忙期末考沒申請　市府進校園助3600人綁卡

▲台中市政府體貼大學生準備考試，沒空申辦公車綁卡，主動前進校園協助。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府明年元旦起將實施專屬市民限定的雙十公車優惠政策，目前正進行綁卡作業，市府研考會體貼台中市15所大學學生正在準備期末考，沒時間去指定地點申辦，經和學校協調後主動前進校園，短短3天已協助3千6百多名學生辦妥綁卡，市府貼心的服務深受學生好評。

台中市長盧秀燕上任後推行雙十公車政策，民眾搭乘前10公里免費，超過10公里最多收取10元，此項優惠對象不限身分，因此吸引不少外縣市民眾前來搭乘暢遊台中，但由於民意和財政考量，決定明年起改採市民限定，除了台中市民、未設籍台中但在台中念書的學子，以及外籍配偶之外，其他人都按乘車里數收費。

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市府目前正在95個地方受理市民綁卡作業，但有15所大學反應，學生正在準備期末考，恐無法前往指定地點申辦，研考會歷經多次與各大專院校協調人力、場地等作業，因此安排在2020年12月15日至2021年1月8日，主動前進校園協助綁卡，目前中國醫藥大學、嶺東科技大學及靜宜大學已辦理完成，短短3天就有3600多人辦妥。

主委吳皇昇表示，如果學生因故無法在校園服務時間內綁卡，或因人潮過多無法在當天綁卡者也不必擔心，權益不會喪失，市府的服務不間斷，學生可上網先行填好資料預約綁卡，再備齊資料到95個綁卡點，更能快速、有效率完成綁卡。

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