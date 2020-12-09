台中公車「前10公里免費」改市民獨享　議員要求30億預算砍6億

▲台中市長盧秀燕（上）、交通局長葉昭甫表示，從明年起雙十公車優惠僅限市民。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府實施雙十公車政策以來，每年大約補助公車業者30億元，但從明年起公車優惠方案只限台中市民，少了外縣市乘客，補貼金額也會跟著節省，市議員陳淑華等人要求刪除6億元，交通局長葉昭甫表示，公車補助預算是專款專用，一旦明年下半年補助金額真有減少，市府會辦理追減，不會挪作它用。

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台中市長盧秀燕上任後實施雙十公車政策，也就是前10公里免費，超過10公里無論坐到台中市任何地點，最多收10元，這項政策不但深受市民歡迎，連外縣市也都愛來台中搭公車，不過市府考量民意和財政之下，決定從明年元旦起，這項雙十公車優惠對象只限台中市民、在台中就讀的外地學生，以及台中市民的外籍配偶。

市議員陳淑華、曾朝榮和江肇國等人表示，每年補助雙十公車政策所需預算高達30億元，搭乘人次大約1.35億，既然市府明年起實施市民限定的免費公車，補助業者的金額也會跟著減少，市府估計約可減少15%～20%的支出，因此市府不該再編明年30億元的預算，而應刪除6億元。

交通局長葉昭甫表示，雖然少了外縣市民眾搭乘，但因應捷運通車，部份原本由家長接送上下學的學生改搭乘捷運，預估將衍生公車轉乘需求，導致補貼款增加，此外，由於推出市民限定優惠政策，可能吸引原本居住台中但未入籍的民眾，也會增加補貼需求。

葉說，因為新政策實施後，民眾搭乘公車的人數還無法精確估算，因此預算仍傾向照舊編列30億元，並且持續滾動式檢討，視經費實際支用狀況辦理追減，他強調，公車補助預算是專款專用，不能挪到他項用途。

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