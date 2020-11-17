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台中公車10元搭到飽！這3種人不限里程享優惠　新制明年上路

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▲台中市推行的雙十公車政策非常成功，明年元旦起推出新制。（圖／台中市政府提供）

▲台中市推行的雙十公車政策非常成功，明年元旦起推出新制。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市雙十公車優惠新制明年1月1日起上路，台中市民、市民的新住民配偶及在台中就學的外縣市學生，只要綁定電子票證，就可繼續享有10公里內免費、超過10公里上限10元優惠，市政府從12月起開放民眾到全市95個地點綁卡，學生部份則會巡迴校園辦理，市府會在年底前全面做好綁卡服務。

副市長黃國榮表示，台中市推行的雙十公車政策是開放全民乘坐，10公里內免費，超過10公里上限10元，也就是持有悠遊卡者，坐公車到台中任何地方，最多只扣款10元，由於政策相當成功，搭乘大眾運輸的人數增長數倍，基於民意和財政考量，決定從明年1月1日起推行「市民限定」。

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市政府今天舉辦市政會議，由交通局副局長陳育正針對台中市「新」公車優惠政策綁卡推動情形做專題報告。

黃國榮表示，從12月1日開始，台中市民、新住民配偶及在台中就學的外縣市學生，平日上班時間可到陽明、新市政大樓、29個區公所、戶政事務所申請綁卡，上班時間以外可到6處捷運車站（松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日）及全市26處圖書館申請，假日再增加3處圖書館（新社、外埔、石岡）。

陳育正說，市府除了從12月1日起開放民眾綁卡之外，也會開始進行校園巡迴綁卡，國、高中生由學生家長填寫「學生資料匯入台中市政府卡務系統家長授權書」，學校彙整資料匯入卡務系統後，校園巡迴時學生攜卡綁定即完成申請。

陳指出，6歲以下免費，勿須綁卡，6至12歲可申請兒童卡，透過校園巡迴期間由學校發放，若未申請兒童卡，家長可自備半票卡前往各申請地點辦理，65歲以上長輩使用敬老愛心卡，免經綁定即可享有雙十公車新制優惠。

非市民持電子票證搭乘公車，全票扣15元，後續再依實際搭乘距離在下車時扣款。

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