不用轉車只要10元　台中豐原客運15日起高鐵台中站直達八仙山

▲台中市政府明天起試辦公車直達八仙山森林樂園。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的生態及林業文化資產，是中部著名避暑勝地，市政府與豐原客運合作，15日起新推153延公車直達八仙山，民眾不用再在東勢轉車，而且車資只要10元，從高鐵台中站9點35分發車，一天一班，初期試辦3個月。

交通局長葉昭甫表示，夏天是出遊旺季，不少市民選擇搭公車旅遊，方便又省錢，目前從市區要搭車前往八仙山森林遊樂區，僅能搭153、207、850路公車，在東勢區轉車後前往，無法直達，轉乘耗時相當不便。

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因此，交通局協調豐原客運，推出153延公車，明天起在高鐵台中站9點35分發車直達八仙山，行經朝馬、東勢、谷關等熱門景點，沿途可欣賞自然美景，更能體驗八仙山超過半甲子的林業文化，單程公車票10元，回程時間是下午1點15分。

葉補充，民眾要到八仙山森林遊樂區或是去谷關泡溫泉，不管從高鐵台中站搭153延公車到谷關、八仙山、或從台中車站搭850路公車，之前往返車費120元，雙十公車政策上路後，來回只要20元，另外，如果要到梨山遊玩，從市區先要坐到谷關，再轉865路公車到梨山，往返也只需40元，全家出遊所省下的交通費，可考慮在梨山住一晚，享受台中高山慢活之旅。

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