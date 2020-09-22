台中雙十公車花費龐大政策改變　明年起排除非市民優惠

▲盧秀燕宣布，台中雙十公車政策，明年起排除非市民優惠。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕22日在市政會議中表示，基於雙十公車政策經費龐大，而且台中市民應享有專屬乘車優惠，因此明年元旦起，雙十政策僅適用設籍市民、非設籍但在本市就讀學生及設籍本市市民的新住民配偶。

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交通局長葉昭甫上午針對「台中市新公車優惠政策」專案報告，葉表示，為落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳和改善空污，從今年1月25日起實施雙十政策，搭車前10公里免費，超過10公里上限收10元。

葉說，因為這項政策，公車年運量已從0.55億人次，成長超過1.3億人次，公車路線也由54條成長至237條，但議會多次提出質詢，認為補助金額越來越高，且應讓市民有專屬乘車優惠，因此從明年元旦起調整部份政策。

盧秀燕表示，雙十公車政策原本適用到台中搭乘的全世界的人，但因為經費過於龐大，因此只限定設籍台中的市民、非設籍台中但在台中讀書的學生，以及設籍台中市民的新住民配偶，此外，6歲以下兒童原本是免費，但6至12歲是半價，市府會主動到學校協助辦卡，等到學生一滿12歲，馬上轉換成一般卡，盧強調，這項政策是「乘車優惠、市民優先」，讓資源更有效運用，創造公共運輸更加多元且便利。

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