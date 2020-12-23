國民黨號召千人守夜　立法院前上演「最後的無萊豬晚餐」

▲萊豬行政命令表決前夕，國民黨將在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會24日將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，國民黨與公民團體23日在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會，預計上千人集結立法院周邊，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

立法院24日加開院會，處理萊豬進口等9項行政命令及《學校衛生法》修正草案、《食品安全衛生管理法》修正草案。根據國民黨規劃，從23日傍晚開始，國民黨團將發出48小時的甲級動員。

國民黨將與民間團體合作，23日在青島東路合辦「最後的晚餐」晚會，屆時預計有上千人集結立法院周邊。根據流程規劃，民眾下午5點開始集結，享用「最後無萊豬晚餐」，國民黨備有民主香腸、魯肉飯、貢丸湯、四神湯等，晚上7點開始，黨團三長、經濟委員會召委楊瓊瓔、衛環委員會召委蔣萬安將輪流宣講。

晚上8點開始，則由民間團體接連上陣表演，前榮總醫師蘇偉碩也將到現場發言，國民黨主席江啟臣則於晚上9點上台，最後與現場民眾啟動「守護台灣點燈儀式」，夜宿立法院備戰24日表決日。

表決日當天，場外將設置大螢幕轉播院會實況，也將一一點名哪些人投下贊成，要他們對歷史負責；此外，每個小時由前總統馬英九、反萊豬聯盟、消基會等關心食安的公民團體帶隊繞行立法院，一方面施壓院內投票的委員，強調顧食安不是只有國民黨的事情，而是不分階層、黨派色彩。

其他人也看了這些...

►黃珊珊：台北跨年不會停辦 1例本土確診就全程戴口罩

►黃珊珊：101跨年煙火如期舉行 表演舞台周邊實施管制

►本土確診新增1例 新北耶誕城即起停止戶外集會型活動



更多熱門新聞...

►蔡英文下令整備防疫措施 全面檢視耶誕、跨年群聚活動

►0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫 每個人都非常重要

►確診機師足跡在天母SOGO、新光三越 北市緊急取消「異饗趣」活動



►振興一下我們的美麗