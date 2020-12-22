求重罰染疫機師！卡神「收長榮基層訊息」怒炸：不開除就拒搭

▲長榮航空。示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

時隔253天國內再現本土案例，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內再增3例境外移入及1例本土病例；指揮官陳時中表示，案771列為本土個案，是案765的接觸者，兩人在12月初有密切接觸。卡神楊蕙如在臉書上痛批，案765疑有症狀不但沒通報，還與案771多日約會，刻意隱瞞、說謊真的太令人憤怒，「如果長榮沒有重罰、開除這個機師，我這輩子拒搭長榮！」

陳時中表示，今日新增本土案例為案765的友人，案765在疫調時無法回想確切活動史，且未提及曾與案771接觸，直至21日經警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾在7日至12日期間與案771密切往來，列為接觸者，同日才由衛生單位安排採檢，於今日確診。

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簡述一下目前武漢肺炎最新本土病例的狀況，和相關人員的惡劣之處。 長榮航空伊朗裔紐西蘭籍60歲機長（案765），12月初在國外感染，但是在飛機上多次不帶口罩，疑有症狀也沒有通報。回台灣之後多日約會廣達30歲女員工，足跡遍佈桃園南崁和台北天母... 由楊蕙如發佈於 2020年12月21日 星期一

卡神在臉書上寫道，案765在飛機上多次不戴口罩，疑似有症狀也不通報，來台後還與案771多日約會，活動軌跡包含天母新光三越、天母SOGO和南崁好市多。卡神痛批，案765執勤狂咳嗽不戴口罩，導致其他機師被傳染，問了與誰接觸、去過哪也不說清楚，一直到疾管署疫調抓包案765與案771有「長期高度密切接觸」，才知道原來案765一直都在隱瞞、說謊。

卡神表示，她接獲線民回報，得知案765已有妻小，卻和案771過從甚密，兩人關係匪淺；除了私領域讓人看傻眼，案765平時態度也非常差，他在執勤時不斷咳嗽，雖被要求戴口罩卻直接拒絕，認為「開飛機就是男人的世界，女人只配當空服員！」此外，他在入院後，還對醫護人員天天開罵。因此，卡神才會忍不住痛批，「長榮不開除這個人，我再搭長榮真的是犯X！」

卡神透露，很多長榮的基層員工傳訊息請她幫忙，希望能夠讓案765被開除，因為台灣的機組人員明明就這麼努力防疫，卻因案765個人態度致使破口出現，「這種垃圾沒有被重罰開除，我不能接受！」