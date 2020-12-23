忘鎖門悲劇！陌生女「霸王硬上車」V字卡位　他氣炸：玻璃都腳印

▲陌生女子硬上車「V字型卡位」，轎車主人傻眼「玻璃都是腳印」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」驚恐說，他21日深夜與朋友在基隆吃消夜時，突然有一名陌生女闖入他的轎車並霸佔副駕，開頭莫名說「你們有吃藥嗎」接著瘋狂胡言亂語，就算警方趕到也不肯配合離開，直到最後才被警方強行帶離，事件讓他忍不住感嘆「大家平常真的要習慣鎖車門啊。」

原PO在臉書「爆料公社」表示，他21日深夜11時許與朋友相約在基隆吃消夜，由於其中1人肚子不餓就待在車上等，當他們下車用餐大約15分鐘時，突然有一名陌生女擅自開門進入他的車，裝熟問了朋友一句「有吃藥嗎 」，接著開始胡言亂語並霸佔副駕駛座，不論他們怎麼勸都不肯離開。

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▲女子最後被警方帶回。（圖／翻攝自爆料公社）

他們不論怎麼勸，陌生女就是不肯離開，甚至用腳緊緊卡著擋風玻璃，整個人呈現「V字型」拚命佔據副駕駛座，他們無奈只能報警處理。警方趕到後，先口頭勸告女子，女子依舊不肯配合，警方無奈只好將人強行「拔」離，帶回派出所等待女子平復情緒、進行後續調查。

原PO事後感嘆，「其實對方的腳不要踩到前擋，我也不會那麼生氣，整個玻璃到處都是腳印，隔熱紙也被指甲刮傷，大家平常真的要習慣鎖車門啊」。其他網友看了也說，「車主真的很衰」、「2020真的是很奇怪的一年」、「丟臉死了」、「這年頭怪人多，大家出門在外，真的要好好保護自己啊。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。