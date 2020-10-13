獨／監視器驚現恐怖影像！陌生男嘴叼尖刀闖入家中　閒逛16分鐘

▲男子手持著菸拿著一把鋒刃的刀令人看了相當害怕 。（圖／民眾張小姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

台北市南港一處社區住戶12日大白天竟遭陌生人闖入家中，這名陌生人相當囂張手上拿著點燃的菸，直接熟門熟路進臥室，途中還走出來查看，嘴裡叼著一把銳利的刀，總共待了16分鐘，令住客相當害怕，表示當下如果只有自己和一歲女兒該怎麼辦？但這名陌生人也相當詭異，竟沒偷走任何東西。

張小姐向《ETtodaty新聞雲》記者表示他們搬到租屋處才5個月，昨日（12日）先生下班回家發現家裡大門沒反鎖，以為是自己忘記了，因為平常夫妻出門都會將門反鎖四段再出門。但沒想到從陽台進客廳的紗窗門也遭打開，先生本想說可能是家中養的貓咪調皮打開了，於是查看監視器看是哪隻貓，卻驚人發生竟有陌生男子拿著菸闖入！先生也趕緊打電話給她。

先生跟她通完電話後趕緊撥打給房東詢問，想說可能是房東的家屬或事前房客之類的，經過確認後，房東卻表示完全不認識這個人。她下班與同事討論家裡好像遭闖空門，邊打開手機看監視器影片走到捷運站，但真的嚇傻了！因為這名闖空門的男子，竟拿著刀...，張小姐：「很難想像萬一當下只有她和一歲的女兒在家怎麼辦才好？」

但說也奇怪，這名不速之客在家待了長達16分鐘，張小姐說家裡完全沒有任何東西遭竊，連放在櫃子上的振興券也沒被偷，家裡東翻西找，也沒發現被安裝奇怪的儀器，令張小姐忐忑不安的是因為不曉得陌生人闖入目的，讓她更心寒更害怕。目前張小姐夫婦也趕緊向警方備案，只希望能夠趕緊抓到這名可疑的陌生人，想好好問他到底闖進家裡想幹嘛。

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