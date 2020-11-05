陌生女求助「不夠錢買便當...」　1句問候打動她：想幫上忙

▲原PO遇到陌生女子不夠錢買便當。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「聽到陌生人問『我不夠錢買便當……』，你會怎麼做？」一名女網友日前在臉書《爆廢1公社》貼文，說她就遇到一個陌生女子來求助，雖然她一開始很怕是詐騙，也帶著戒備心，但最後還是決定伸出援手。而原PO的做法，讓其他人都大讚超暖心「妳的本意是好的，這樣就好了！」「這比給錢好多了！」

這位女網友文中表示，當時她還有點戒備，就跟對方說「我帶妳到超商買」，女子則是挑了一個便當。結帳的時候，陌生女則是突然再開口請求「可以再一瓶牛奶嗎？」獲得首肯後，就拿了一瓶優酪乳。原PO說，她擔心女子會把餐點轉售，當時就交代店員現場微波，自己則是付完錢就離開。

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回想起這一小段插曲，原PO忍不住笑說「可能很傻？」但心裡想著，基於人性本善，還有走去超商的路上，對方還溫情問「妳吃了嗎？」的問候，讓她寧可相信她幫得上忙。

貼文一出，許多人紛紛認同這個做法，大讚原PO有一顆很美的心，「如果我是妳也會這麼做，買便當給對方，取代直接給他錢。人生難免都會有不如意的時候，能幫的還是會幫」、「讓人溫飽一餐，能力做的到的就去做吧」、「不給錢，但可以買飯+1」、「其實台灣人真的多數是很有愛很願意幫助人的，只要濫用愛心的人少一點，不要讓大家對人性死心，台灣最美的風景就是人。」