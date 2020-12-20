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港人庇護法案在美闖關失敗　學者指出關鍵原因

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▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲北京以港區國安法整頓香港。（圖／路透）

文／中央社台北20日電

美國參議院日前未通過提供港人庇護的「香港人民自由和選擇法案」。香港學者陳偉信說，移民議題在美爭議大，通過難度勝過以往的制裁法案；劉兆佳則指事件不代表國會改變對港態度。

美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）於當地時間18日以擔憂美國難民門檻降低、中國間諜湧入為由，在聯邦參議院院會中，反對以「一致同意」（unanimous consent）方式，通過「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。這項法案幾乎篤定無法在本屆國會通過。

由於克魯茲過去多次發表支持香港言論，本次反對法案，令不少港人感到意外。

香港明報引述香港國際問題研究所秘書長陳偉信表示，克魯茲只是展現他反移民的基本立場，並且為自己有關新疆法案、反對好萊塢企業屈從中國審查的「劇本法案」（SCRIPT Act），爭取籌碼。

陳偉信分析，在美國政治上，制裁法案較容易通過，但只要牽涉移民的法案都有爭議，且在川普（Donald Trump）政府不斷降低難民配額下，克魯茲的作法體現這一主張。

他表示，過去如「香港人權與民主法案」等涉及制裁的議案輕易獲得美國國會通過，可能令港人誤判其難度。

陳偉信說，在港人眼中，這些法案涉及香港，「但在美國議員眼中這涉及（法案）實質內容」。

他進一步指出，這從共和黨另一參議員盧比歐（Marco Rubio）力推的「香港避風港法案」（Hong Kong Safe Harbor Act），自從提出後幾乎沒有進展，就可看出。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲香港社會因反送中動盪。（圖／路透）

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，本次事件是因觸及美國的反移民情緒，而並非代表美國國會突然改變對香港的態度。

他說，不排除國會日後還會有「遏制中國、敵視香港」的法案提出，並認為美國仍會為參與暴力抗爭的港人提供有限度的協助；但「美國不會對有色人種的抗爭分子打開方便之門，因為害怕中共趁機滲透到不同領域」。

另外，陳偉信也指出，過去美國有關香港與涉及中國議題的法案，都是由國會主導提出，再由行政部門執行。

他認為，這體現美國政壇在相關外交政策的分工，相信拜登（Joe Biden）上任後依舊會是這樣的狀況。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲港區國安法出爐後，部分港人選擇移居海外。（圖／路透社）

 
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