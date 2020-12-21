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後山小孩科技翻轉未來！亞洲機器人競技總決賽　花蓮稱霸全國

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▲花蓮玉里國中16位學生總決賽在國中組兩大項各榮獲全國第一名及第二名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮玉里國中在總決賽國中組兩大項各榮獲全國第一名及第二名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣科技教育金價厲害！桃園市龍華科技大學於19日舉辦2020亞洲機器人運動競技大賽總決賽中，玉里國中16位學生及中城國小2位學生在教育處及校長余采玲領軍下，參加wikidue無人機智能編程挑戰賽總決賽國中組與RoboMaster2020機甲大師青少年挑戰賽，總決賽國中組兩大項目脫穎而出，各榮獲全國第一名及第二名，另外中城國小參加無人機程式編程賽國小組也獲得佳作（邀請賽第一名）。

玉里國中自9月起在縣內外各項科技領域競賽囊括無數金牌， 為花蓮實施108課綱科技領域帶起全縣示範，10月份「2020花蓮太平洋全國無人機運算思維賽」中，面對來自全國的高手，在程控障礙賽包辦金牌與銀牌，展現地主隊堅強的實力；11月參加新北市「2020亞洲機器人運動競技大賽機甲大師青少年挑戰賽」北部分區賽，也拿下第一名及第二名，跨區競賽亮眼成績傲視全國 ， 展現花蓮科技教育深厚實力。

「相信給孩子一根槓桿，他就能舉起地球。」縣長徐榛蔚表示，花蓮智慧教育領先推動100%程式教育，我們的孩子們都培養出自學力、創造力和問題解決能力，競爭力滿滿，相信花蓮持續推動科技教育之下，一定可以翻轉花蓮未來。對於花蓮代表隊的成績傲視全國，感謝老師的用心栽培，我們花蓮孩子真的超級棒！

▲花蓮玉里國中16位學生總決賽在國中組兩大項各榮獲全國第一名及第二名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮中城國小2位學生參加無人機程式編程賽國小組獲得佳作。

2020亞洲機器人運動競技大賽總決賽，目的為促進各級學校重視創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識與技能之教學水準，培養創造思考之能力與習慣，透過競賽讓師生於教學及學習上之相互交流及觀摩。

總決賽會場都是來自全國一級隊伍，一流好手聚精會神，各顯神通，比賽氣氛激烈，花蓮的孩子臨場表現優異，讓學校指導老師喜形於色，這些日子老師與學生們不論假日或夜間練習，讓團隊充分展想全國第一的企圖心，更欣慰於近幾年科技教育向下扎根相當落實。

而緯育股份有限公司長期支持學校發展無人機程式編程，今年也與花蓮合辦2020花蓮太平洋全國無人機運算思維賽暨亞洲機器人運動競技大賽-東區賽，為鼓勵全國最優秀的隊伍於總決賽當日額外贊助第一名1萬元獎金，第二名8000元獎金，學生更是開心能好好吃頓大餐了。

花蓮之光名單如下：
RoboMaster2020機甲大師青少年挑戰賽全國總決賽國中組
第一名 玉里國中 陳柏桐 王建評 邱苙逢 黃俊凱
第二名 玉里國中 鍾濬恩 鍾國亨 何翔安 禚嘉元
wikidue無人機智能編程挑戰賽全國總決賽國中組
第一名 玉里國中 呂育萱 許承恩
第二名 玉里國中 王天祐 陳宥善
wikidue無人機智能編程挑戰賽國小組邀請賽
佳作（邀請賽第一名）中城國小 高子濬 龔微

►他奶奶的美麗小秘訣
 

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