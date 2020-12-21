香港「帶疫潛逃病人」被警方緝獲！ 　趴趴走3天

▲逃脫確診男長相公布。（圖／翻攝臉書香港警察）

記者鄭思楠／綜合報導

香港伊利沙伯醫院一名63歲確診新冠肺炎的男性患者李運強18日擅離醫院後下落不明，警方發佈病人照片展開全城通緝。據港媒報導，警方20日晚10時許於旺角上海街及長沙街一帶將他緝獲，隨後送返伊利沙伯醫院接受隔離治療。

據《東網》報導，昨晚10時許，西九龍總區衝鋒隊巡經旺角上海街近長沙街交界，發現一名戴深色帽子、身穿羽絨衣、運動褲及運動鞋的男子，神情閃爍站在行人通道上。幾乎同一時間，警方接獲市民報案，稱在旺角街頭髮現一名可疑男子，疑似病房逃脫的63歲確診病人李運強。

這名男子看著警車開到面前，但沒有逃離現場。數名警員察看後，懷疑該男子就是從伊利沙伯醫院隔離病房逃走的李運強，隨後停車了解情況，先與對方保持安全距離，繼而向其查問，「你是李運強嗎？」該男子聽後並沒有否認，也沒有逃走之意。

於是，警員穿上保護衣，在他範圍拉起封鎖線，並在對李雲強進一步核實身分後，用救護車將其送回伊利沙伯醫院再接受隔離治療。李運強上救護車期間略顯疲態，到醫院時，自行拉起保暖物品遮臉，警方將事件列作發現通緝人士跟進。

據了解，李運強14日起入住伊利沙伯醫院隔離病房接受治療，18日下午約5時，病房職員發現他試圖離開病房後隨即追出，但他已經通過樓梯逃走。其後警員到場調查，將案件列為「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」。

19日晚，警方發放病人照片展開全城通緝。根據香港《預防及控制疾病規例》，任何在醫院、老人院、殘疾人士院舍、幼兒中心、療養中心或類似場所內被檢疫或隔離的人逃走，即屬犯罪，一經定罪可處罰款5000港元及監禁兩個月。

在20日晚將其捕獲前，大約10名身穿防護衣警員曾於當天凌晨1時許，到李運強位於旺角花園街的唐樓寓所搜查，可惜沒有任何發現。

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