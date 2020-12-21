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中華醫大「來自淺山的邀請」　秀深根地方創生社區產業成果

▲中華醫大USR團隊「來自淺山的邀請」成果展暨頒獎典禮，結合學校、企業和地方團體一起推動地方創生，展示開發的各式農特產品」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大USR團隊「來自淺山的邀請」成果展暨頒獎典禮，結合學校、企業和地方團體一起推動地方創生，展示開發的各式農特產品」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學21日舉辦「來自淺山的邀請」USR成果展暨頒獎典禮，呈現USR師生團隊深耕地方、善盡大學社會責任實踐的成果。

現場並展示華醫USR團隊為地方開發，適合銀髮族食用的即食調理包、社區行動健檢遠距監測雲端運算、為地方特產建置的網美牆、植栽藝術等具體成果，開發地方特色，也創生社區產業。

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中華醫大「來自淺山的邀請」USR成果展暨頒獎典禮上午10時在學校國際會議廳前開放空間舉行，由曾信超校長帶領執行計畫的孫逸民副校長、護理學院謝政蓉院長等USR計畫師生團隊、計畫夥伴台糖尖山埤江南渡假村副總經理古清南、麒宏食品工業有限公司董事長陳水冰、生達化學製藥達康樂活中心柳營店經理張燿璽、百兆鍶國際有限公司執行長陳秋璋等企業，以及地方團體番社蔬果聯盟經理林紹俸、果農之家負責人江仲緯、六甲區林鳳社區發展協會理事長蔡明賢、寶仁護理之家、歸仁區大廟里關懷據點等代表，共同為活動揭開序幕。

曾信超校長表示，中華醫大致力推動USR計畫，透過計畫團隊師生的專業實力，走進社區看見溪北淺山所面臨的困境，利用物人善三循環的概念，藉由農廢再利用、開發銀髮第二專長、健康照護等作為實踐工具媒合企業投入，達到社區創生活化，並將成功的地方創生經驗轉耕到國際交流，擴散影響力，善盡大學社會責任，成果有目共睹，期盼這次成果展讓外界看見師生的努力和地方創生的契機。

孫逸民副校長說明，這次成果是企業社會責任（CSR）、大學社會責任USR和在地人（地方團體）共同努力的結果，結合三方的力量轉動淺山地區的人物善，落實資源永續發展。

▲中華醫大USR團隊「來自淺山的邀請」成果展暨頒獎典禮，結合學校、企業和地方團體一起推動地方創生，展示開發的各式農特產品」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次成果展分為國內和國際兩區塊，國內區強調人體五感空間體驗，透過多重感官互動模式展示計畫成果，包括關懷偏鄉銀髮族，推動製作營養飲食即食調理包「銀養好食光」、透過遠距監測與雲端運算的社區行動健檢、運用淺山特色農產蔬果如東山椪柑、芭樂、紅龍果、百香果、龍眼、關廟鳳梨、玉井芒果等建置水果味的網美牆，以及結合多肉植物、種子植物及花草拼貼，將農廢轉化為植栽藝術。

國際成果展區則結合文字、相片及多媒體影像等，展示USR團隊集結南部7所大學國際生，運用視訊技術以文化交流、職務再造、地方創生、醫療照護為主題，深入臺南淺山村落與淺山區返鄉青年進行跨國交流，擴散國際影響力。

除了成果展示，典禮上並頒發感謝狀給參與的企業和在地團體，並以計畫團隊在東山及玉井區開設的銀髮綠色共學工坊社區長者創作的蒲葵水耕栽植作為伴手禮送給與會貴賓。

▲中華醫大USR團隊「來自淺山的邀請」成果展暨頒獎典禮，結合學校、企業和地方團體一起推動地方創生，展示開發的各式農特產品」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為能增進經驗交流，活動也邀請安平平安創意科技執行長施伯鋒以「地方創生：微創業」為主題進行座談，分享其長年深耕台南安平文化創意的心路歷程。

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