曾在台灣超夯「卻消失的品牌」　她淚喊Qoo！網狂點名1間漢堡店

▲日本還是能喝得到Qoo飲料。（圖／翻攝自日本Qoo官網）

網搜小組／周亭瑋報導

許多曾紅極一時的商家或品牌，可能因經營不善、不敵市場洪流，或其他原因被迫退場。就有網友發起討論，直言首先浮現腦海的是Qoo飲料，話題掀起熱烈回響，網友們狂蓋上千樓回顧，其中溫蒂漢堡、萬客隆等更不斷被點名。

女網友在「爆廢1公社」好奇拋出問題，請大家說一個小時候很熱門，現在卻消失的品牌，而她則表示，自己第一個想到的是，曾紅遍大街小巷的Qoo飲料。

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Qoo飲料於1999年在可口可樂日本公司研製成功，並在2001年，成為可口可樂日本市場第三大品牌，同年也引進台灣，當時這段廣告歌詞「Q-o-o，有種果汁真好喝，喝的時候Qoo，喝完臉紅紅」更深植人心，直到2005年該品牌逐漸淡出市場，由同為可口可樂旗下的美粒果填補空缺。

▲溫蒂漢堡曾在台灣掀起熱潮。（圖／翻攝自wendys.co.jp）

簡單的問題瞬間勾起無數回憶，除了原po提到的Qoo外，呼聲最高的包括溫蒂漢堡、萬客隆、即時通、休閒小站等，大家紛紛笑回，「溫蒂漢堡、香雞城」、「溫蒂姊姊」、「原來不知不覺大家都洩漏了年齡...這才是版主的陰謀」、「雪克33」、「Qoo有種果汁真好喝」。

值得一提的是，來自美國的溫蒂漢堡（Wendy's）1985年進入台灣市場，特殊牛肉漢堡味讓許多人難忘，就連當時還未風行的焗烤培根馬鈴薯，也是該店的經典產品；然而，1999年底台北市仁愛圓環的最後一家分店歇業後，溫蒂漢堡正式撤出台灣。

▼萬客隆的會員卡。（圖／翻攝自爆廢公社）