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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／變種病毒株襲歐！歐洲下令對英國封關

新聞節目中心／綜合報導

英國出現的COVID-19病毒變異種「B.1.1.7病毒株」，由於感染力驚人，目前已經傳播至英國其餘地區與附近國家，使得疫情幾乎陷入失控，現已知至少有33個國家地區中斷與英國的航班。首相強生更是緊急下令封鎖倫敦，進入最嚴格的「第4級防疫警戒」，使得人民再度陷入恐慌。

台灣是否也該禁止英國航班，又該如何防範全球新一波疫情？《雲端最前線》22日邀請台北市議員苗博雅、中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅以及諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼英國首相強森今天在倫敦緊急坐鎮會議，商討如何應對接下來的變種病毒的疫情控制。（圖／路透）

▲英國首相強森緊急下令封鎖倫敦，進入最嚴格的「第4級防疫警戒」。（圖／路透）

立法院24日將表決攸關美豬美牛進口9項行政命令，而主張萊豬恐危害健康言論的醫師蘇偉碩，21日親赴美國在台協會（AIT）抗議。蔡政府宣布開放萊豬政策引起民意反彈，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨完全執政，卻無力面對在野黨和民間反萊豬的聲浪，若再如此繼續發展下去，2022不但無法收復失土，連現有的3都4縣市恐怕也岌岌可危。萊豬真會成執政黨最後一根稻草？

全球新冠肺炎未見趨緩，外交部21日表示，我駐巴拉圭大使館一名人員20日染疫，目前採居家隔離、身體狀況穩定，而相關接觸者實施居家隔離、遠距辦公，另大使館領務部門則維持現有服務採「預約制」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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