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社會 社會焦點 保障人權

高雄2屁孩「尿灑家樂福」毀14包泡麵！警確認身分了：將依2罪偵辦

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市2名身穿白色帽T男子日前前往家樂福賣場，竟在貨架旁隨地便溺，見地上淌出一大灘黃色尿液，2人還開心拉起褲子，嘻笑打鬧著離開。畫面經網友PO上Dcard後立即引起討論，家樂福業者昨（21日）也向警方報案；警方今表示，男子便溺造成業者14包泡麵汙損，目前已經掌握2人身分，將循線傳喚到案說明，後續將依毀損罪、社會秩序維護法偵辦。

▲▼屁孩家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）

▲2屁孩在家樂福隨地便溺、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友日前在Dcard上傳3則IG限時動態，畫面中，2名身穿白色帽T的年輕男子站在家樂福鼎山店內的泡麵貨架前，一面嘻笑、一面背對鏡頭拉下褲子拉鍊，隨後竟將貨架當成廁所當場便溺，在地上留下大灘黃色尿液，而2人似乎還不以為意，隨後一邊嘻笑打鬧、一邊慢步離開。此外，另則限動中，其中一名年輕男子還坐在賣場地上抽菸，完全無視禁菸規定，脫序行徑立即引起網友公憤，紛紛出言撻伐。

在案件曝光後，家樂福鼎山店業者昨夜6時許已立即向警方報案；警方表示，2名男子在賣場走道上隨意便溺，經業者清點，一共造成14包泡麵汙損，已無法上架販售，目前經警方循線調閱監視器畫面後，已經掌握2人身分，並陸續通知嫌疑人到案說明中，同時警方也已開立三聯單交付賣場負責人，全案將依《刑法》毀損罪、社維法偵辦。

警方指出，男子在賣場隨地便溺行為，已經造成商家商品毀損、致令不堪使用，涉及毀損罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或3萬以下罰金；另依社會秩序維護法規定，於公共場所為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗、不聽勸阻者，可處新台幣6000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

另一方面，稍早有男網友以匿名身分PO出2張截圖，疑似便溺男子凌晨時分以私訊方式向家樂福業者致歉，稱自己「玩過頭了」、「會記取教訓、好好反省」等語；對此家樂福則表示，粉專確實有收到2名同學的私訊，內容也與該名匿名網友PO出無異，但2人是否就是當事者，還需警方再確認身分。

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