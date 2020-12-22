順澤宮神帽再發威！女騎士遭大貨車撞拖行8秒　狂拍車頭站起保命

記者崔子柔／綜合報導

挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）先前配戴彰化埔鹽順澤宮帽多次奪冠，讓該帽有冠軍神帽之稱，近日又有一名汽車駕駛目擊女騎士被大貨車撞倒，拖行數十公尺卻僅受到輕微擦傷，讓他直呼「一定是順澤宮帽子有保佑到」。

▲右轉大貨車撞上直行女騎士。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）



原PO昨（21）日在爆廢1公社發布影片表示，屏東市民生路與仁愛路口中午時一大貨車駕駛要右轉，撞上直行女騎士，女騎士倒地後被拖行數十公尺，過程中不斷拍打車頭希望引起駕駛注意。

▲女騎士被拖行8秒左右。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）



原PO指出，最後女騎士沒有大礙，有自己站起來，事發當下他也被嚇得不斷喊叫，按喇叭提醒駕駛，目前影片已經提供給警方，因為他的車前放了一頂順澤宮帽，女騎士又幾乎沒有受傷，他也表示「一定是順澤宮帽子有保佑到」。

驚悚的畫面讓路過的民眾都嚇壞，網友也看得怵目驚心，紛紛表示「還好人沒事，謝謝你幫忙」、「只能說，看到大車離遠一點就對了」、「那個被撞的騎士運氣很好！ 因為倒地不久就有人及時發現， 不然持續拖行後果不堪設想」、「嚇死人了！機車騎士真的命大，沒被絞進去」。

▼網友紛紛湧入留言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

