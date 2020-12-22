不滿女友遭警酒測　高雄醉男拍落酒測器遭壓制...無影腳反擊K臉

▲不滿員警對女友實施酒測，男情緒失控踹傷員警。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有對情侶在新興區一家酒吧飲酒後，約清晨5點多開車行經七賢路、錦田路口時，被員警發現未開車燈，尾隨攔查，並對女駕駛實施酒測，不過過程中，同車的毛姓男子疑似酒後情緒失控，突然伸手撥開施測員警的酒測器，一旁的員警見狀準備將他上銬，也被激烈反抗、甚至還被他在臉部踹了一腳，最後員警將人逮補、依妨害公務罪送辦。

▲不滿員警對女友實施酒測，男情緒失控踹傷員警，遭警方壓制。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，新興分局中正三路派出所警網，22日清晨5點多巡邏時，發現由27歲牛姓女子駕駛的自小客車沒有開大燈，員警立刻尾隨該車並於七賢一路、民族路口將車攔下，盤查中發現女駕駛渾身酒味、對她實施酒測，這時坐在副駕駛座的23歲毛姓男子，疑似不滿警方對他女友酒測，突然情緒失控對施測員警叫囂，甚至出手撥開酒測器，試圖干擾酒測進行。

一旁的員警見狀，當場壓制毛男，欲以妨害公務現行犯上銬逮補，不料過程中毛男激烈掙扎，更用腳踢中一名張姓員警的臉部，導致員警鼻子擦挫傷、頭部暈眩，眼鏡更被踢壞，而牛姓女駕駛經過酒測後，酒測值達0.47，已超過標準。警方依法將毛男依妨害公務，牛女依公共危險罪，將兩人雙雙移送高雄地檢署偵辦。

▲不滿員警對女友實施酒測，男情緒失控踹傷員警，遭警方壓制。（圖／記者黃子倩翻攝）

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