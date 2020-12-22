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高雄2屁孩「家樂福尿尿」道歉了！　深夜私訊粉專：真的玩過頭了

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友在Dcard上曝光3段IG限時動態，有2名穿著白色帽T的男學生站在貨架旁尿尿，引起網路熱議，身分也被網友肉搜出來。稍早，又有網友在Dcard上PO出2張截圖，從畫面可見，2名公然小便的男學生都已經私訊家樂福鼎山店的粉專道歉，表明自己真的玩過頭了，「會記取這次的教訓。」

一名女網友在Dcard上傳了3則Instagram（IG）限時動態，從畫面可見，2名年輕男學生在家樂福鼎山店對著貨架兩腿微蹲後，地上頓時出現一灘黃色液體，明顯是公然小便，接著，2人開心的拉起褲子，影片還不斷傳出嘻笑聲，誇張行徑讓不少網友全傻眼。此外，還有一則限時動態的畫面顯示，男學生坐在地上抽菸，無視賣場內的規定，脫序行為也引起網路公憤。

▲▼屁孩家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）

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▲男學生在家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）

對此，家樂福昨（21日）晚曾回應，事件發生後，賣場人員除進行相關調查外也報警處理，目前針對2人保留法律追訴權；家樂福強調不是不能原諒，也考量到對方學生身分，希望2人拿出誠意並親自至賣場道歉，相關損失賠償也會等致歉後再釐清，若遲遲未等到道歉也將走法律途徑，不排除提告。

今（22）日清晨2點左右，一名男網友以匿名身分PO出2張截圖，從畫面可見，2名男同學似乎都在半夜1點45分左右以訊息的方式向家樂福鼎山店道歉。其中一則內容寫道，他是在家樂福小便的其中一人，「做出這種事真的很抱歉，我很誠懇的在這邊跟家樂福道歉，同時也很誠懇的向幫我們清理善後的工作人員道歉」，這次「真的玩過頭了」，他將會記取教訓、好好反省，很抱歉做出傷害店家名譽的事情；而另則道歉內容也大同小異，同樣表明自己會好好反省，「以後我不會隨地亂大小便」，將面對自己做出這種事情的後果。

▲▼尿尿的男同學道歉了。（圖／翻攝自Dcard）

▲尿尿的男同學道歉了。（圖／翻攝自Dcard）

不過，截圖曝光後，不少網友仍不買單，認為除了道歉也應該賠償賣場損失，且該文原PO是匿名發文，真實性有待商榷，「你不認識他又怎麼會提供截圖給你？還是其實當事人根本沒道歉，就只是隨便一個人道歉然後故意PO上來」、「搞不好根本是他（該文原PO）自己幫忙代道歉」。

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